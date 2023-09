Max Verstappen: Signo de interrogación tras la derrota en Singapur

Suzuka 2022: Tras un Gran Premio turbulento, se produjo una acalorada discusión sobre si se otorgarían los puntos completos si se había completado menos del 75% de la distancia de carrera. Después de un buen rato de confusión, todo quedó claro: el triunfo de Max Verstappen en su 32º GP significaba también el segundo título de Campeón del Mundo para el holandés.

Max estaba encantado: "Por supuesto que ha sido perfecto asegurar el título en la carrera de casa de Honda, en Suzuka. Victoria y título después de la pole position, ha sido perfecto. Todo ha salido a la perfección".

Un año después, la situación de partida es diferente: Verstappen es aún más superior que la temporada pasada, ha ganado 12 de las 15 carreras de esta temporada, y un tercer título consecutivo es solo cuestión de tiempo. Pero el chapucero fin de semana de carreras en Singapur plantea preguntas: 11º en la parrilla, quinto puesto, medido contra el dominio de Red Bull Racing antes, eso fue un fracaso.

Red Bull Racing tuvo muchos problemas con la puesta a punto en el GP nocturno, Max Verstappen se retiró en el segundo segmento de clasificación y aun así salvó el quinto puesto con una conducción audaz.

Japón tendrá que demostrar si Singapur fue sólo la excepción a la regla, al igual que Mercedes a menudo tuvo problemas desconcertantes en Singapur en años de dominio, sólo para ser superior de nuevo después.



Max Verstappen antes del fin de semana del GP de Japón: "Voy a pasar unos días en Tokio, y luego me voy a Suzuka. Para asegurar un buen resultado, tenemos que hacerlo todo bien".



"Viajo con buenos recuerdos. Además de la carrera decisiva para el Campeonato del Mundo de 2022, también pienso en mi primera participación en una sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1 en 2014, por aquel entonces con Toro Rosso."



"A todos los pilotos les encanta el circuito de Suzuka, con esas curvas tan variadas y desafiantes. Especialmente el paso de las curvas en S por la colina es una pasada."



"Todo el fin de semana de Singapur no fue como habíamos planeado. No estuvo a la altura de nuestro nivel habitual. Estamos descubriendo por qué tuvimos tantas dificultades en los entrenamientos. En la carrera fuimos un poco más fuertes, pero desafortunados en cuanto a la sincronización de las fases del coche de seguridad. Estoy animado para Suzuka, que es una pista que se adapta a las cualidades de nuestro coche".





Los 17 múltiples campeones del mundo de Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5