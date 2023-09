Max Verstappen : Point d'interrogation après la défaite de Singapour

En 2022, la star de Red Bull Racing Max Verstappen a assuré son deuxième titre de champion du monde à Suzuka après une course chaotique. Un an plus tard, le Néerlandais se rend sur place avec quelques points d'interrogation.

Suzuka 2022 : à l'issue d'un Grand Prix mouvementé, une discussion animée a eu lieu sur l'attribution de points complets en cas de distance de course inférieure à 75%. Après un certain temps de confusion, il était clair que la 32e victoire de Max Verstappen en GP signifiait également le deuxième titre de champion du monde du Néerlandais.

Max s'est réjoui : "C'était évidemment parfait de remporter le titre à Suzuka, la course à domicile de Honda. La victoire et le titre après la pole position, c'était déjà assez parfait. Tout s'est enchaîné".

Un an plus tard, la situation est différente : Verstappen est encore plus supérieur que la saison dernière, il a gagné 12 des 15 courses de la saison et le troisième titre consécutif n'est qu'une question de temps. Mais le week-end de course raté de Singapour soulève des questions : 11e place sur la grille de départ, cinquième place, par rapport à la domination de Red Bull Racing auparavant, c'est une claque.

Red Bull Racing a eu beaucoup de mal à trouver les bons réglages lors du GP de nuit, Max Verstappen a été éliminé lors du deuxième segment des qualifications et a réussi à sauver la cinquième place grâce à une course audacieuse.

Au Japon, il faudra voir si Singapour n'a été que l'exception à la règle, de même que Mercedes a souvent connu des problèmes mystérieux à Singapour pendant les années de domination, avant de retrouver sa supériorité par la suite.



Max Verstappen avant le week-end du GP au Japon : "Je vais passer quelques jours à Tokyo, puis nous irons à Suzuka. Pour assurer un bon résultat, nous devons tout faire correctement".



"Je pars avec de bons souvenirs. Outre la course décisive pour le championnat du monde de 2022, je pense aussi à ma première participation à une séance d'essais libres de Formule 1 en 2014, à l'époque avec Toro Rosso".



"Chaque pilote aime le circuit de Suzuka avec ces virages variés et exigeants. Le passage des virages en S en haut de la colline, en particulier, est une tuerie".



"Tout le week-end de Singapour ne s'est pas déroulé comme prévu. Cela ne correspondait pas à notre niveau habituel. Nous cherchons à comprendre pourquoi nous avons eu autant de difficultés lors des essais. En course, nous étions un peu plus forts, mais malheureux en termes de timing des phases de safety car. J'ai bon espoir pour Suzuka, c'est un circuit qui correspond aux qualités de notre voiture".





Les 17 champions du monde multiples de Formule 1

7 titres

Michael Schumacher (Allemagne), Lewis Hamilton (Grande-Bretagne)



5 titres

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titres

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titres

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titres

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5