Max Verstappen: Punto interrogativo dopo la sconfitta di Singapore

Suzuka 2022: dopo un Gran Premio turbolento, si è discusso animatamente sull'assegnazione dei punti completi se fosse stato completato meno del 75% della distanza di gara. Dopo un po' di confusione, è stato chiaro: il 32° trionfo nel GP di Max Verstappen ha significato anche il secondo titolo mondiale per l'olandese.

Max era felicissimo: "Naturalmente è stato perfetto assicurarsi il titolo nella gara di casa della Honda a Suzuka. Vittoria e titolo dopo la pole position, è stato davvero perfetto. È arrivato tutto insieme".

Un anno dopo, la situazione di partenza è diversa: Verstappen è ancora più forte della scorsa stagione, ha vinto 12 gare su 15 in questa stagione e il terzo titolo di fila è solo questione di tempo. Ma il pessimo weekend di gara a Singapore solleva delle domande: 11° in griglia, quinto posto, se confrontato con il dominio della Red Bull Racing in precedenza, è stato un flop.

La Red Bull Racing ha avuto molti problemi con l'assetto nel GP notturno, Max Verstappen si è ritirato nel secondo segmento di qualifica e ha comunque salvato il quinto posto con una guida coraggiosa.

Il Giappone dovrà dimostrare se Singapore è stata solo un'eccezione alla regola, così come la Mercedes ha spesso avuto problemi di assetto a Singapore in anni di dominio, per poi tornare ad essere superiore.



Max Verstappen in vista del weekend del GP del Giappone: "Trascorrerò qualche giorno a Tokyo, poi partirò per Suzuka. Per garantire un buon risultato, dobbiamo fare tutto bene".



"Viaggio con dei bei ricordi. Oltre alla gara che deciderà il campionato del mondo 2022, penso anche alla mia prima partecipazione a una sessione di prove libere di Formula 1 nel 2014, allora con la Toro Rosso".



"Ogni pilota ama il circuito di Suzuka con queste curve varie e impegnative. Soprattutto il passaggio delle curve a S in salita è uno spasso".



"L'intero weekend di Singapore non è andato come previsto. Non è stato all'altezza dei nostri standard abituali. Stiamo scoprendo perché abbiamo avuto così tante difficoltà nelle prove. In gara siamo stati un po' più forti, ma sfortunati in termini di tempistica delle fasi di safety car. Sono di buon umore per Suzuka, che è una pista che si adatta alle qualità della nostra vettura".





I 17 pluricampioni del mondo di Formula 1

7 titoli

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 titoli

Juan Manuel Fangio (RA)



4 titoli

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 titoli

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 titoli

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5