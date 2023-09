Max Verstappen: Ponto de interrogação após a derrota em Singapura

Em 2022, Max Verstappen, estrela da Red Bull Racing, garantiu o seu segundo título do Campeonato do Mundo em Suzuka, após uma corrida caótica. Um ano depois, o holandês chega com alguns pontos de interrogação.

Suzuka 2022: Depois de um Grande Prémio turbulento, seguiu-se uma discussão acesa sobre se a totalidade dos pontos seria atribuída se menos de 75% da distância da corrida tivesse sido completada. Depois de alguma confusão, ficou claro: o 32º triunfo de Max Verstappen no Grande Prémio significou também o segundo título do holandês no Campeonato do Mundo.

Max estava muito contente: "Claro que foi perfeito garantir o título na corrida caseira da Honda em Suzuka. Vitória e título depois da pole position, foi perfeito. Tudo se conjugou".

Um ano depois, a posição de partida é diferente: Verstappen é ainda mais superior do que na época passada, venceu 12 das 15 corridas desta época e um terceiro título consecutivo é apenas uma questão de tempo. Mas o fim de semana de corrida em Singapura levanta questões: 11º na grelha, quinto lugar, comparado com o domínio anterior da Red Bull Racing, foi um fracasso.

A Red Bull Racing teve muitos problemas com a configuração no GP noturno, Max Verstappen retirou-se no segundo segmento da qualificação e ainda salvou o quinto lugar com uma condução arrojada.

O Japão terá de mostrar se Singapura foi apenas a exceção à regra, tal como a Mercedes teve muitas vezes problemas intrigantes em Singapura em anos de domínio, para depois voltar a ser superior.



Max Verstappen antes do fim de semana do GP do Japão: "Vou passar alguns dias em Tóquio e depois vou para Suzuka. Para garantir um bom resultado, temos de fazer tudo bem".



"Estou a viajar com boas recordações. Para além da corrida que vai decidir o Campeonato do Mundo de 2022, também estou a pensar na minha primeira participação numa sessão de treinos livres de Fórmula 1 em 2014, na altura com a Toro Rosso."



"Todos os pilotos adoram o circuito de Suzuka, com as suas curvas variadas e desafiantes. Especialmente a passagem das curvas em S na subida da colina é uma explosão."



"O fim de semana de Singapura não correu como planeado. Não esteve à altura do nosso nível habitual. Estamos a descobrir porque tivemos tantas dificuldades nos treinos. Na corrida estivemos um pouco mais fortes, mas fomos infelizes no que diz respeito ao timing das fases do safety car. Estou bem disposto para Suzuka, que é uma pista que se adapta às qualidades do nosso carro".





Os 17 campeões mundiais múltiplos da Fórmula 1

7 títulos

Michael Schumacher (D), Lewis Hamilton (GB)



5 títulos

Juan Manuel Fangio (RA)



4 títulos

Alain Prost (F), Sebastian Vettel (D)



3 títulos

Jack Brabham (AUS), Jackie Stewart (GB), Niki Lauda (A), Nelson Piquet (BR), Ayrton Senna (BR)



2 títulos

Alberto Ascari (I), Jim Clark (GB), Graham Hill (GB), Emerson Fittipaldi (BR), Mika Häkkinen (FIN), Fernando Alonso (E), Max Verstappen (NL)





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5