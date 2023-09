GP de Japón en TV: Así será el tiempo

El "Circuito de Suzuka" no perdona los errores. Y en una pista mojada, todo se vuelve aún más difícil. El drenaje mejorado hace unos años demostró ser moderadamente acertado, los arroyos siguen corriendo por la carretera cuando llueve a cántaros sobre la tradicional pista de carreras, de ahí la angustiosa pregunta de todos los años: ¿qué hace el tiempo?

Respuesta: es más tranquilo que antes, pero podría haber sorpresas. Para los entrenamientos del viernes, es posible que se repitan los chubascos, con una probabilidad de lluvia del 70%.

El sábado, se supone que lloverá por la mañana, pero luego se volverá amistoso. Desde el punto de vista actual, el día de la carrera es el mejor, sin lluvia a la vista. Pero llegará el lunes, y no sería la primera vez que vemos un frente que se acerca más rápido.

Si llueve en los entrenamientos, los pilotos y los técnicos tendrían el problema de tener que trabajar en la puesta a punto con la pista mojada y posiblemente sólo podrían realizar el tercer entrenamiento libre con la pista seca antes de la calificación.

Al menos no será tan malo como en 2019, cuando el ciclón Hagibis puso patas arriba el programa: No hubo ninguna carrera en Suzuka el sábado, la tercera sesión de entrenamientos se canceló sin contemplaciones y la clasificación tuvo lugar el domingo por la mañana antes de la carrera.



Septiembre y octubre son la temporada de tifones en Japón. Los ciclones están numerados, cada año empiezan de nuevo con el número 1. En 2014, fue el número 18 el que trajo el desastre, y Phanfone (como se llamaba la tormenta fuera de Japón) cogió mucha fuerza sobre el mar. En su momento se pensó en adelantar la carrera para evitar las lluvias más intensas de las estribaciones del tifón, pero se desechó debido a la reserva de horarios de los satélites.



El resto es conocido: Una cadena de factores desembocó en el grave accidente del francés Jules Bianchi; en el verano de 2015, el piloto junior de Ferrari falleció en Niza sin recobrar el conocimiento. Como consecuencia de la tragedia, se introdujo la fase del coche de seguridad virtual.



En 2010, la lluvia cayó con tal intensidad que ni siquiera se pudo iniciar la práctica final de Suzuka. Los equipos pasan el tiempo construyendo barcos y haciendo drifting en la inclinada calle de boxes. La clasificación tiene que disputarse el domingo por la mañana.



Y vuelven los recuerdos de Ma-On, la tormenta de 2004 que también lo paralizó todo. El contingente del Gran Premio recibió instrucciones de permanecer en sus hoteles el sábado y no acudir al circuito (no todos cumplieron), nadie sabía los daños que habría en la pista. Las escuderías se atrincheraron en la pista lo mejor que pudieron. La zona de Suzuka tuvo suerte, los daños fueron limitados (en Tokio, sin embargo, Ma-On causó estragos considerables). El domingo, además, la última sesión de entrenamientos y la carrera se disputaron de una sola vez.



Ya sea en pista seca o mojada: te mantendremos informado con nuestro popular teletipo en directo y, por supuesto, también te hemos resumido a continuación las fechas más importantes de los canales de televisión.





GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5





