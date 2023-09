Le GP du Japon à la télévision : La météo

Le "circuit de Suzuka" ne pardonne aucune erreur. Et sur une piste mouillée, tout devient encore plus difficile. Le drainage amélioré il y a quelques années s'est avéré moyennement efficace, des ruisseaux continuent de s'écouler sur la route lorsqu'il pleut sur le circuit traditionnel, d'où la question angoissante chaque année - que fait la météo ?

Réponse : c'est plus calme qu'avant, mais il pourrait y avoir des surprises. Pour le vendredi d'entraînement, des averses répétées sont possibles, probabilité de pluie de 70 pour cent.

Samedi, il devrait encore pleuvoir le matin, mais le temps devrait ensuite devenir agréable. Du point de vue actuel, le jour de la course est le meilleur, pas de pluie en vue. Mais celle-ci arrive lundi, et ce ne serait pas la première fois que nous verrions un front se rapprocher plus rapidement.

S'il devait effectivement pleuvoir pendant les essais, les pilotes et les techniciens seraient confrontés au problème de devoir travailler sur les réglages sur une piste mouillée et de ne pouvoir éventuellement disputer que la troisième séance d'essais libres sur une piste sèche avant de passer aux qualifications.

Au moins, ce ne sera pas aussi mauvais qu'en 2019, lorsque le cyclone Hagibis avait bouleversé le programme : Samedi, il n'a pas été possible de rouler du tout à Suzuka, la troisième séance d'entraînement a été supprimée en catastrophe et les qualifications ont eu lieu le dimanche matin avant la course.



Septembre et octobre, c'est la saison des typhons au Japon. Les cyclones sont numérotés, chaque année ils recommencent avec le numéro 1. En 2014, c'est le numéro 18 qui a apporté le malheur, et Phanfone (nom donné à la tempête en dehors du Japon) a pris beaucoup de force au-dessus de la mer. Il avait été envisagé à l'époque d'avancer la course pour éviter les pluies les plus violentes des retombées du typhon, mais cette idée avait été abandonnée en raison des horaires réservés pour les satellites.



La suite est connue : Un enchaînement de facteurs conduit au grave accident du Français Jules Bianchi ; à l'été 2015, le jeune pilote Ferrari décède à Nice sans avoir repris connaissance. L'une des conséquences de cette tragédie est l'introduction de la phase virtuelle de safety car.



En 2010, la pluie est tombée si fort que les essais finaux de Suzuka n'ont même pas pu commencer. Les équipes passent le temps en construisant des petits bateaux qui dérivent dans la voie des stands en pente. Les qualifications doivent avoir lieu le dimanche matin.



Et les souvenirs de Ma-On, cette tempête de 2004 qui avait également tout paralysé, reviennent en mémoire. Le cortège du Grand Prix avait reçu l'ordre de rester à l'hôtel le samedi et de ne pas se rendre sur le circuit (tous n'ont pas respecté cette consigne), personne ne savait quels seraient les dégâts sur le circuit. Les écuries ont fermé les portes du circuit autant que faire se peut. La région de Suzuka a eu de la chance, les dégâts ont été limités (à Tokyo, en revanche, Ma-On a causé des dégâts considérables). Le dimanche, les essais finaux et la course se sont déroulés en une seule fois.



Que la piste soit sèche ou mouillée, nous vous tiendrons au courant grâce à notre fameux live-ticker et nous avons bien sûr résumé ci-dessous les principaux rendez-vous des chaînes de télévision.





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash



Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5





Le GP du Japon à la télévision

Vendredi 22 septembre

04h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP de Singapour

04h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

04h20 : ORF 1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

04h30 : Première séance d'entraînement

06h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

07h00 : Sky Sport F1 - Top 10 embarqués : GP de Singapour

07h15 : Sky Sport F1 - GP Confidential

07h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la deuxième séance d'entraînement

07h50 : ORF 1 - Début de la couverture de la première séance d'entraînement

08h00 : Deuxième séance d'entraînement

09h30 : Sky Sport F1 - Greatest Races : J. Button/Canada 2011

09h45 : Sky Sport F1 - Greatest Races : J. Villeneuve/Espagne 1997

10h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

11h30 : Sky Sport F1 - Reprise de la deuxième séance d'entraînement

13h00 : Sky Sport F1 - GP Confidential

13h30 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 1989

14h15 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 1995

15h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

16h30 : Sky Sport F1 - Reprise des premiers essais

18h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2000

20h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2003

22h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2011



Samedi 23 septembre

01h15 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

02h45 : Sky Sport F1 - Reprise de la première séance d'entraînement

04h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

04h20 : ORF 1 - Début de la couverture de la troisième séance d'entraînement

04.30 heures : Troisième entraînement

06h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

06.30 heures : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

07h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

07h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications

07h40 : ORF 1 - F1 News

07h55 : ORF 1 - Début de la couverture des qualifications

07h55 : SRF 2 - Début de la couverture des qualifications

08.00 heures : Qualifications

09h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse qualifications

10h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

10h30 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

12h30 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 1995

13h15 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream : In it to win it

15h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des qualifications

18h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

18h30 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

19h00 : Sky Sport F1 - Qualifications compactes

19h15 : Sky Sport F1 - Always a Racer ! Timo Glock et son aventure en Porsche Supercup

19h45 : Sky Sport F1 - Chasing the Dream : In it to win it

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications

21.30 heures : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

22h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

22.30 heures : Sky Sport F1 - GP Confidential

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications



Dimanche 24 septembre

05h35 : ORF 1 - F1 News

06.00 heures : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du GP du Japon

06h25 : ORF 1 - Début de la couverture du GP du Japon

06h45 : SRF 2 - Début de la couverture du GP du Japon

06h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du GP du Japon

07h00 : Grand Prix du Japon

08h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

09h00 : ORF 1 - Accueil moteur

09h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

10h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

10h30 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

12.30 heures : ORF 1 - Reprise de la course

13h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

13h30 : Sky Sport F1 - Best of : Sky Next Generation

13h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Meilleurs départs 2022

14h00 : Sky Sport F1 - Présentation du GP du Japon (rediffusion)

14h55 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

16h40 : ServusTV - Reprise de la course

16h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews (rediffusion)

17h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course (rediffusion)

18h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de Ted

18h30 : Sky Sport F1 - Reprise des essais qualificatifs

20h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course

22h00 : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

22.30 heures : Sky Sport F1 - F1 : Beyond All Limits

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise de la course