GP del Giappone in TV: Ecco come sarà il tempo

Il "Circuito di Suzuka" non perdona gli errori. E su una pista bagnata, tutto diventa ancora più difficile. Il drenaggio migliorato qualche anno fa si è rivelato moderatamente efficace, ma i torrenti continuano a correre lungo la strada quando piove sul tradizionale tracciato di gara, da cui la domanda ansiosa di ogni anno: cosa fa il tempo?

Risposta: è più tranquillo di un tempo, ma potrebbe riservare sorprese. Per le prove di venerdì sono possibili ripetuti rovesci, con una probabilità di pioggia del 70%.

Sabato dovrebbe piovere al mattino, ma poi diventare amichevole. Dal punto di vista odierno, il giorno della gara è il migliore, senza pioggia in vista. Ma arriverà lunedì, e non sarebbe la prima volta che vediamo un fronte avvicinarsi più velocemente.

Se dovesse piovere durante le prove, i piloti e i tecnici avrebbero il problema di dover lavorare sulla messa a punto su pista bagnata e di poter disputare solo le terze prove libere su pista asciutta prima delle qualifiche.

Almeno non sarà così grave come nel 2019, quando il ciclone Hagibis ha stravolto il programma: A Suzuka non si corse affatto il sabato, la terza sessione di prove fu cancellata senza tanti complimenti e le qualifiche si svolsero la domenica mattina prima della gara.



Settembre e ottobre sono la stagione dei tifoni in Giappone. I cicloni sono numerati e ogni anno ricominciano con il numero 1. Nel 2014 è stato il numero 18 a colpire il Giappone. Nel 2014 è stato il numero 18 a portare il disastro, e Phanfone (come viene chiamata la tempesta fuori dal Giappone) ha preso molta forza sul mare. All'epoca si pensò di anticipare la gara per evitare le precipitazioni più intense provenienti dalle propaggini del tifone, ma l'idea fu scartata a causa degli orari dei satelliti.



Il resto è noto: Una catena di fattori ha portato al grave incidente del francese Jules Bianchi; nell'estate del 2015, il pilota junior della Ferrari è morto a Nizza senza riprendere conoscenza. Come conseguenza della tragedia, è stata introdotta la fase di safety car virtuale.



Nel 2010, la pioggia cadde così forte che le prove finali di Suzuka non poterono nemmeno iniziare. I team passano il tempo costruendo barche e facendo drifting sulla corsia dei box in pendenza. Le qualifiche devono essere disputate la domenica mattina.



E torna il ricordo di Ma-On, la tempesta del 2004 che paralizzò tutto. Il contingente del Gran Premio aveva ricevuto l'ordine di rimanere in albergo il sabato e di non recarsi in pista (non tutti l'hanno fatto), senza sapere quali danni avrebbe subito il circuito. I team di gara si sono chiusi in pista come meglio potevano. L'area di Suzuka è stata fortunata, i danni sono stati limitati (a Tokyo, invece, Ma-On ha creato un notevole scompiglio). Anche domenica, le prove finali e la gara si sono svolte in un'unica soluzione.



Che si tratti di pista bagnata o asciutta: vi terremo aggiornati con il nostro popolare live ticker, e naturalmente abbiamo anche riassunto per voi le date più importanti dei canali televisivi.





GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente



Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5





Giappone-GP in TV

Venerdì 22 settembre

04.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP di Singapore

04.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prime prove libere

04.20: ORF 1 - Inizio delle prime prove libere

04.30: Prime prove

06.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

07.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Singapore

07.15: Sky Sport F1 - GP Confidenziale

07.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura seconde prove

07.50: ORF 1 - Inizio copertura prime prove

08.00: Seconde prove

09.30: Sky Sport F1 - Le gare più belle: J. Button/Canada 2011

09.45: Sky Sport F1 - Le gare più belle: J. Villeneuve/Spagna 1997

10.00: Sky Sport F1 - Replay delle prime prove

11.30: Sky Sport F1 - Replay delle seconde prove

13.00: Sky Sport F1 - GP Confidential

13.30: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1989

14.15: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1995

15.00: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

16.30: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

18.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2000

20.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2003

22.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2011



Sabato 23 settembre

01.15: Sky Sport F1 - Prime prove libere Replay

02.45: Sky Sport F1 - Prime prove libere in replica

04.15: Sky Sport F1 - Inizio della copertura delle terze prove libere

04.20: ORF 1 - Inizio delle terze prove

04.30: Terze prove

06.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

06.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

07.00: Sky Sport F1 - F1: oltre i limiti

07.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche

07.40: ORF 1 - Notizie sulla F1

07.55: ORF 1 - Inizio copertura qualifiche

07.55: SRF 2 - Inizio delle qualifiche

08.00: Qualifiche

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

10.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

10.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

12.30: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 1995

13.15: Sky Sport F1 - Inseguendo il sogno: Per vincere

15.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa sulle qualifiche

18.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

18.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

19.00: Sky Sport F1 - Qualifiche compatte

19.15: Sky Sport F1 - Sempre in gara! Timo Glock e la sua avventura nella Porsche Supercup

19.45: Sky Sport F1 - Inseguire il sogno: Per vincere

20.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

21.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.30: Sky Sport F1 - GP Confidential

23.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche



Domenica 24 settembre

05.35: ORF 1 - Notizie di F1

06.00: Sky Sport F1 - Cronaca preliminare del GP del Giappone

06.25: ORF 1 - Inizio copertura Giappone-GP

06.45: SRF 2 - Inizio copertura GP del Giappone

06.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del GP del Giappone

07.00: Gran Premio del Giappone

08.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

09.00: ORF 1 - Motorhome

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

10.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

10.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

11.00: Sky Sport F1 - Replay della gara

12.30: ORF 1 - Ripetizione della gara

13.00: Sky Sport F1 - F1: Oltre ogni limite

13.30: Sky Sport F1 - Best of: Sky Next Generation

13.45: Sky Sport F1 - Top 10: Migliori partenze 2022

14.00: Sky Sport F1 - Anteprime GP del Giappone (replay)

14.55: Sky Sport F1 - Replay della gara

16.40: ServusTV - Ripetizione della gara

16.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste (replay)

17.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara (replay)

18.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

18.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

20.00: Sky Sport F1 - Gara (replay)

22.00: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

22.30: Sky Sport F1 - F1: oltre ogni limite

23.00: Sky Sport F1 - Ripetizione gara