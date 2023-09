GP do Japão na TV: Como vai estar o tempo

O "Circuito de Suzuka" não perdoa erros. E numa pista molhada, tudo se torna ainda mais difícil. A drenagem melhorada há alguns anos provou ser moderadamente bem sucedida, mas as correntes ainda correm pela estrada quando chove sobre a pista de corrida tradicional, daí a pergunta ansiosa todos os anos - o que é que o tempo faz?

Resposta: está mais calmo do que costumava estar, mas pode haver surpresas. Para os treinos de sexta-feira, são possíveis aguaceiros repetidos, com uma probabilidade de chuva de 70 por cento.

No sábado, é suposto chover de manhã, mas depois torna-se ameno. Do ponto de vista atual, o dia da corrida é o melhor, sem chuva à vista. Mas a chuva virá na segunda-feira, e não seria a primeira vez que veríamos uma frente a aproximar-se mais rapidamente.

Se chover nos treinos, os pilotos e os técnicos terão o problema de ter de trabalhar na afinação numa pista molhada e, possivelmente, só poderão fazer o terceiro treino livre numa pista seca antes da qualificação.

Pelo menos, não será tão mau como em 2019, quando o ciclone Hagibis virou o programa de pernas para o ar: Não houve qualquer corrida em Suzuka no sábado, a terceira sessão de treinos livres foi cancelada sem cerimónias e a qualificação teve lugar no domingo de manhã, antes da corrida.



setembro e outubro são a época dos tufões no Japão. Os ciclones são numerados e todos os anos recomeçam com o número 1. Em 2014, foi o número 18 que trouxe a catástrofe, e o Phanfone (como a tempestade foi chamada fora do Japão) ganhou muita força sobre o mar. Na altura, foi considerada a possibilidade de antecipar a corrida para evitar as chuvas mais intensas no sopé do tufão, mas a ideia foi abandonada devido aos tempos de satélite reservados.



O resto é conhecido: Uma cadeia de factores levou ao grave acidente do francês Jules Bianchi; no verão de 2015, o piloto júnior da Ferrari morreu em Nice sem recuperar a consciência. Como consequência da tragédia, foi introduzida a fase do safety car virtual.



Em 2010, a chuva foi tão intensa que os treinos finais de Suzuka nem sequer puderam ser iniciados. As equipas passam o tempo a construir barcos e a andar à deriva na pista inclinada das boxes. A qualificação tem de ser feita no domingo de manhã.



E voltam as memórias de Ma-On, a tempestade de 2004 que também paralisou tudo. O contingente do Grande Prémio foi instruído para ficar nos seus hotéis no sábado e não ir para a pista de corrida (nem todos o fizeram), ninguém sabia quais seriam os danos na pista. As equipas de corrida fecharam as escotilhas na pista o melhor que puderam. A zona de Suzuka teve sorte, os danos foram limitados (em Tóquio, porém, o Ma-On causou estragos consideráveis). Também no domingo, o último treino e a corrida foram realizados de uma só vez.



Seja em pista seca ou molhada: mantê-lo-emos atualizado com o nosso popular live ticker e, claro, também resumimos abaixo as datas mais importantes dos canais de televisão.





GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste



Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5





Japão-GP na TV

Sexta-feira, 22 de setembro

