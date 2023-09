Nico Hülkenberg : pas de points au championnat du monde au Japon depuis 2016

Au Grand Prix du Japon, Nico Hülkenberg a déjà connu des résultats de course solides et des coups bas comme une disqualification, une collision ou des ennuis avec la technique.

A Singapour aussi, Nico Hülkenberg n'a pas pu récolter en course ce qu'il avait semé lors des essais : une bonne position de départ avec la 9e place, puis un retard en course, une fois de plus. Le douzième point de la saison de l'écurie américaine Haas a été remporté par Kevin Magnussen, qui s'est battu pour obtenir la 10e place.

Hülkenberg, 36 ans, n'a plus marqué de points depuis douze courses, il avait alors terminé septième à Melbourne. Suzuka a apporté à l'Allemand des hauts et des bas : de 2012 à 2016, il s'est toujours classé dans le top 10 (avec une sixième place comme point fort en 2013 et 2015), mais la série s'est ensuite interrompue. Lors de ses trois apparitions avec Renault de 2017 à 2019, le septième du championnat du monde 2018 n'a pas réussi à marquer une seule fois.

"Suzuka est unique", explique le pilote d'Emmerich. "Il y a tout d'abord les fans enthousiastes. Le matin, tu arrives automatiquement dans le paddock de bonne humeur parce que tu as traversé auparavant une haie de visages rayonnants. Souvent, les fans confectionnent les cadeaux les plus insolites. Au fil des ans, j'ai accumulé un nombre impressionnant de souvenirs".

"Et puis ce parcours : ça monte et ça descend, le parcours est techniquement exigeant et te demande aussi beaucoup physiquement. 130R, les virages Degner, Spoon, les virages en S, ce sont quelques-uns des meilleurs virages de toute la Formule 1. C'est un circuit à l'ancienne, pour les vrais coureurs, une chevauchée sauvage par tous les temps".





Nico Hülkenberg au GP du Japon

2010 avec Williams : out (collision)

2012 avec Force India : 7.

2013 avec Sauber : 6.

2014 avec Force India : 8.

2015 avec Force India : 6.

2016 avec Force India : 8.

2017 avec Renault : out (aileron défectueux)

2018 avec Renault : out (handling)

2019 avec Renault : disqualifié (freins)





GP de Singapour, circuit de Marina Bay Street

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5