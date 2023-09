Nico Hülkenberg: senza punti in Giappone dal 2016

A Singapore, Nico Hülkenberg non è riuscito a raccogliere in gara ciò che aveva seminato nelle prove: una buona posizione di partenza con il 9° posto in griglia, per poi rimanere indietro in gara, ancora una volta. Il dodicesimo punto della stagione per la scuderia statunitense Haas è stato conquistato da Kevin Magnussen con un combattuto 10° posto.

Il trentaseienne Hülkenberg è rimasto senza punti per dodici gare, dopo il settimo posto di Melbourne. Suzuka ha portato alti e bassi per il tedesco: dal 2012 al 2016 ha sempre concluso nella top ten (con un 6° posto nel 2013 e nel 2015), ma poi la striscia si è interrotta. Nelle sue tre uscite con la Renault dal 2017 al 2019, il settimo classificato del Campionato del Mondo 2018 non ha ottenuto nemmeno un punto.

"Suzuka è unica", dice Emmericher. "Prima di tutto ci sono i fan entusiasti. Arrivi automaticamente di buon umore nel paddock la mattina, perché prima hai attraversato un traliccio di volti raggianti. Spesso i tifosi fanno i regali più insoliti. Nel corso degli anni ho collezionato un buon numero di souvenir".

"E poi questo tracciato: sale e scende, il percorso è tecnicamente impegnativo e richiede tutto anche dal punto di vista fisico. La 130R, le curve Degner, la Spoon, le curve a S, sono alcune delle migliori curve di tutta la Formula 1. Questa è una pista di vecchio stampo, per veri piloti, una corsa selvaggia con qualsiasi tempo".





Nico Hülkenberg al GP del Giappone.

2010 con la Williams: fuori (collisione)

2012 con la Force India: 7° posto

2013 con la Sauber: 6°.

2014 con la Force India: 8°.

2015 con la Force India: 6°.

2016 con la Force India: 8°.

2017 con Renault: fuori (ala difettosa)

2018 con Renault: fuori (handling)

2019 con Renault: squalificato (freni)





GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5