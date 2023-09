Nico Hülkenberg: Sem pontos no campeonato no Japão desde 2016

Nico Hülkenberg já passou por muitas experiências no Grande Prémio do Japão: resultados de corrida sólidos e golpes baixos como uma desqualificação, uma colisão ou problemas com a tecnologia.

Em Singapura, Nico Hülkenberg voltou a não conseguir colher na corrida o que tinha semeado nos treinos: uma boa posição de partida, com o 9º lugar na grelha, e depois ficar para trás na corrida, mais uma vez. O décimo segundo ponto da temporada para a equipa norte-americana Haas foi conquistado por Kevin Magnussen, com uma corrida de luta até ao 10º lugar.

Hülkenberg, de 36 anos, está há doze corridas sem marcar pontos, quando terminou em sétimo lugar em Melbourne. Suzuka trouxe altos e baixos para o alemão: ele sempre terminou entre os dez primeiros de 2012 a 2016 (com o sexto lugar como destaque em 2013 e 2015), mas depois a sequência estourou. Nas suas três saídas com a Renault, de 2017 a 2019, o sétimo classificado do Campeonato do Mundo de 2018 não conseguiu marcar um único ponto.

"Suzuka é única", diz Emmericher. "Antes de mais, há os fãs entusiastas. Entramos automaticamente no paddock de manhã bem-dispostos, porque antes passámos por uma treliça de rostos radiantes. Muitas vezes, os adeptos fazem os presentes mais invulgares. Ao longo dos anos, coleccionei um bom número de lembranças".

"E depois esta pista: tem altos e baixos, é tecnicamente exigente e também exige tudo de nós fisicamente. A 130R, as curvas Degner, Spoon, as curvas em S, são algumas das melhores curvas de toda a Fórmula 1. Esta é uma pista de grão velho, para verdadeiros pilotos, uma corrida selvagem em qualquer tempo."





Nico Hülkenberg no GP do Japão.

2010 com a Williams: fora (colisão)

2012 com a Force India: 7º.

2013 com a Sauber: 6º.

2014 com a Force India: 8.

2015 com a Force India: 6º.

2016 com a Force India: 8.

2017 com a Renault: fora (asa defeituosa)

2018 com a Renault: fora (manuseamento)

2019 com a Renault: desclassificado (travões)





GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5