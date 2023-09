McLaren: Oscar Piastri bajo contrato hasta finales de 2026

En el verano de 2022, el ganador de un GP, Mark Webber, marcó el rumbo de su protegido: Como en Alpine no estaba claro si Oscar Piastri disputaría realmente Grandes Premios, el joven piloto se pasó sorprendentemente a McLaren por consejo de su experimentado compatriota. Firmó para 2023 y 2024, y ahora este acuerdo se ha ampliado antes de lo previsto: Piastri estará al servicio de la segunda escudería más antigua y con más éxitos (después de Ferrari) hasta finales de 2026.

Zak Brown, CEO de McLaren: "Estoy encantado de que hayamos podido retener a Oscar a largo plazo. Su talento es obvio y ha sido muy importante en el cambio de rumbo que hemos logrado este año. Se ha adaptado magníficamente a nosotros y estamos deseando crecer con él."

Andrea Stella, director del equipo McLaren: "Todo el mundo en McLaren está impresionado con el talento y el trabajo de Oscar. Su ética de trabajo es de primera clase. Estamos encantados de que tenga suficiente confianza en McLaren como para comprometerse por otros tres años."

Oscar Piastri: "Me gustan los planes de McLaren y puedo ver lo que está pasando aquí. Me llevó mucho tiempo sentirme aquí como en casa. El equipo cree en mí y yo creo en el equipo. Quiero volver a ganar carreras a medio plazo y McLaren es el lugar adecuado para ello. Siempre he sido amigo de la estabilidad en mi carrera, y esa es otra razón por la que estoy contento de seguir trabajando aquí."





Habla Oscar Piastri

7 pilotos de Australia compitieron en la categoría reina desde 1950 hasta 2022, cuatro de los cuales ganaron rondas del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno: Jack Brabham (14), Alan Jones (12), Mark Webber (9) y Daniel Ricciardo. Brabham fue Campeón del Mundo de Fórmula Uno en tres ocasiones (1959, 1960 y 1966), Alan Jones se hizo con el título en 1980.



Muchos en la industria a todo gas están de acuerdo: el próximo nuevo ganador de un GP de Australia será Oscar Piastri. El joven Piastri se ha hecho con el título en tres años consecutivos en tres categorías de Fórmula diferentes al primer intento: la Fórmula Renault Eurocup en 2019, el campeonato de Fórmula 3 en 2020 y, a continuación, la victoria en la Fórmula 2 en 2021 ¡Un tren expreso hacia la categoría reina!



La gran tendencia no se detuvo hasta finales de 2021: Porque aunque Alpine anunció en noviembre de 2021 que Piastri se convertiría en piloto de pruebas y reserva, quedó claro entonces que no habría cabina de carreras para el prometedor piloto en la temporada 2022. Piastri fue aplazado hasta 2023, y la dirección de Alpine estaba segura: tenemos a esta joya en el bolsillo.



Desgraciadamente, Alpine subestimó el hecho de que la superestrella Fernando Alonso se engancharía a Aston Martin así como así. Aun así, los franceses no vieron motivos para preocuparse, tenían a Piastri. No, no lo tenían, como quedó patente poco después del golpe de Alonso. Alpine anunció que llevaría a Piastri a la parrilla de GP en 2023. Pero el joven piloto lo desmintió de inmediato.



Porque en el trasfondo de todo el tira y afloja contractual con Alonso, el asesor de Piastri, Mark Webber, se había hecho la justificada pregunta de hasta qué punto Alpine estaría realmente decidida a darle un puesto a Oscar para 2023. Ni a Webber ni a Piastri les pareció embriagadora la variante de dos años de aprendizaje en Williams.



Así que Oscar firmó un contrato con McLaren para pilotar junto a Lando Norris en 2023. Siguió una pelea pública en la que se acusó a Piastri de falta de lealtad. Más cerca de la verdad, esto es Fórmula 1, un piloto aprovecha una oportunidad cuando la tiene.



La Junta Arbitral de la FIA para Asuntos Contractuales evaluó la situación de la siguiente manera: el acuerdo con McLaren es legal y punto. Piastri ya pilotó un McLaren en los test de postemporada de 2022 en Abu Dhabi.



Un detalle curioso en el estreno del Campeonato del Mundo de 2023 en Bahrein: cuando Fernando Alonso debutó en un GP en marzo de 2001, la madre Piastri estaba embarazada de ocho meses de Oscar ...



Piastri es undécimo en la clasificación del WRC, ha puntuado en seis ocasiones: octavo en Australia, décimo en Mónaco, cuarto en Gran Bretaña, quinto en Hungría, noveno en Holanda y séptimo más recientemente en Singapur.