Le groupe McLaren : Oscar Piastri sous contrat jusqu'à fin 2026

En été 2022, le vainqueur de GP Mark Webber a posé des jalons pour son protégé : Comme il n'était pas clair chez Alpine si Oscar Piastri participerait vraiment à des Grands Prix, le jeune pilote de course s'est engagé à la surprise générale chez McLaren sur les conseils de son compatriote expérimenté. Il a signé pour 2023 et 2024. Cet accord a été prolongé de manière anticipée - Piastri est donc au service de la deuxième plus ancienne et deuxième plus grande écurie (après Ferrari) jusqu'à fin 2026.

Zak Brown, CEO de McLaren, déclare : "Je suis très heureux que nous ayons pu lier Oscar à nous à long terme. Son talent est évident et il a été très important pour le tournant que nous avons pris cette année. Il s'est merveilleusement bien adapté chez nous et nous sommes impatients de grandir avec lui".

Andrea Stella, directeur de l'équipe McLaren : "Tout le monde ici chez McLaren est impressionné par le talent et l'assiduité d'Oscar. Son éthique de travail est de premier ordre. Nous sommes heureux qu'il ait suffisamment confiance en McLaren pour s'engager pour trois années supplémentaires".

Oscar Piastri : "J'aime les projets de McLaren et je peux voir tout ce qui se passe ici. Il m'a fallu très peu de temps pour me sentir chez moi ici. L'équipe croit en moi et je crois en l'équipe. Je veux à nouveau gagner des courses à moyen terme et McLaren est pour moi le bon endroit pour le faire. J'ai toujours été un adepte de la stabilité dans ma carrière et c'est aussi pour cela que je suis heureux de continuer à travailler ici".





Voici Oscar Piastri

7 pilotes australiens ont participé à la catégorie reine de 1950 à 2022, dont quatre ont remporté des courses de championnat du monde de Formule 1 - Jack Brabham (14), Alan Jones (12), Mark Webber (9) et Daniel Ricciardo. Brabham a été champion du monde de Formule 1 à trois reprises (1959, 1960, 1966), Alan Jones a remporté le titre en 1980.



Nombreux sont ceux qui, dans le milieu du plein gaz, sont d'accord pour dire que le prochain nouveau vainqueur de GP australien s'appellera Oscar Piastri. Le jeune Piastri a remporté d'emblée le titre dans trois catégories de formule différentes pendant trois années consécutives - la Formule Renault Eurocup en 2019, le championnat de Formule 3 en 2020, puis la victoire en Formule 2 en 2021. Un train express vers la catégorie reine !



Cette formidable tendance ne s'est arrêtée que fin 2021 : Car en novembre 2021, Alpine a certes annoncé que Piastri deviendrait pilote d'essai et de réserve, mais il était alors clair qu'il n'y aurait pas de cockpit de course pour la saison 2022 pour ce pilote en pleine ascension. Piastri a été repoussé à 2023 et la direction d'Alpine était sûre de son coup : ce joyau était dans notre poche.



Malheureusement, Alpine a sous-estimé le fait que la superstar Fernando Alonso allait s'envoler pour Aston Martin. Les Français ne voyaient toujours pas de raison de s'inquiéter, ils avaient Piastri. Non, ils ne l'avaient pas, comme on a pu le constater peu après le coup d'éclat d'Alonso. Alpine a annoncé que Piastri serait au départ du GP en 2023. Mais le jeune pilote a aussitôt démenti.



En effet, dans le contexte de toute cette agitation autour du contrat avec Alonso, le conseiller de Piastri, Mark Webber, avait posé la question légitime de savoir dans quelle mesure Alpine serait vraiment déterminée à donner une place à Oscar pour 2023. Ni Webber ni Piastri n'ont trouvé la variante de deux années d'apprentissage chez Williams exaltante.



Oscar a donc signé un contrat avec McLaren pour courir aux côtés de Lando Norris en 2023. Il s'en est suivi une bataille de boue publique, au cours de laquelle Piastri a été accusé de manquer de loyauté. Plus proche de la vérité : c'est la Formule 1, un pilote saisit une opportunité quand elle se présente.



L'instance d'arbitrage de la FIA pour les questions contractuelles a évalué la situation de cette manière : l'accord avec McLaren est légal, un point c'est tout. Piastri a déjà participé au test d'après-saison 2022 à Abu Dhabi au volant d'une McLaren.



Détail curieux lors de l'ouverture du championnat du monde 2023 à Bahreïn : lorsque Fernando Alonso a fait ses débuts en GP en mars 2001, maman Piastri était enceinte de huit mois d'Oscar dans la ville du GP de Melbourne ...



Piastri est 11e au classement intermédiaire du championnat du monde, il a marqué des points à six reprises - 8e en Australie, 10e à Monaco, 4e en Grande-Bretagne, 5e en Hongrie, 9e aux Pays-Bas et 7e récemment à Singapour.