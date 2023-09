McLaren: Oscar Piastri sotto contratto fino alla fine del 2026

Nell'estate del 2022, il vincitore del GP Mark Webber ha tracciato la strada per il suo pupillo: Poiché all'Alpine non era chiaro se Oscar Piastri avrebbe davvero disputato i Gran Premi, il giovane pilota è passato a sorpresa alla McLaren su consiglio dell'esperto connazionale. Ha firmato un contratto per il 2023 e il 2024, che ora è stato prematuramente esteso: Piastri rimarrà con la seconda scuderia più antica e di maggior successo (dopo la Ferrari) fino alla fine del 2026.

Zak Brown, CEO della McLaren: "Sono lieto che siamo riusciti a trattenere Oscar per un lungo periodo. Il suo talento è evidente ed è stato molto importante per la svolta che abbiamo ottenuto quest'anno. Si è ambientato magnificamente con noi e non vediamo l'ora di crescere con lui".

Andrea Stella, team principal della McLaren: "Tutti qui alla McLaren sono impressionati dal talento e dall'impegno di Oscar. La sua etica del lavoro è di prim'ordine. Siamo lieti che abbia abbastanza fiducia nella McLaren da impegnarsi per altri tre anni".

Oscar Piastri: "Mi piacciono i piani della McLaren e capisco cosa sta succedendo qui. Mi ci è voluto molto tempo per sentirmi a casa qui. La squadra crede in me e io credo nella squadra. Voglio tornare a vincere delle gare nel medio termine e la McLaren è il posto giusto per me. Nella mia carriera sono sempre stato amico della stabilità, e questo è un altro motivo per cui sono felice di continuare a lavorare qui".





Questo è Oscar Piastri

7 piloti australiani hanno gareggiato nella classe regina dal 1950 al 2022, quattro dei quali hanno vinto gare del Campionato del Mondo di Formula Uno: Jack Brabham (14), Alan Jones (12), Mark Webber (9) e Daniel Ricciardo. Brabham è stato tre volte campione del mondo di Formula Uno (1959, 1960, 1966), mentre Alan Jones ha conquistato il titolo nel 1980.



Molti nell'industria dell'accelerazione sono d'accordo: il prossimo vincitore di un GP dall'Australia sarà Oscar Piastri. Il giovane Piastri ha vinto il titolo in tre anni consecutivi in tre diverse categorie di Formula al primo tentativo - la Formula Renault Eurocup nel 2019, il campionato di Formula 3 nel 2020, poi la vittoria in Formula 2 nel 2021. Un treno espresso verso la classe superiore!



La grande tendenza si è arrestata solo alla fine del 2021: Infatti, sebbene Alpine abbia annunciato nel novembre 2021 che Piastri sarebbe diventato un pilota di prova e di riserva, era chiaro che non ci sarebbe stato alcun abitacolo da corsa per il pilota emergente nella stagione 2022. Piastri è stato rimandato al 2023 e la dirigenza Alpine era sicura: abbiamo questo gioiello in tasca.



Purtroppo, Alpine ha sottovalutato il fatto che la superstar Fernando Alonso sarebbe stata trascinata in Aston Martin proprio in quel momento. Tuttavia, i francesi non vedevano alcun motivo per preoccuparsi: avevano Piastri. Invece no, come è emerso poco dopo il colpo di Alonso. Alpine ha annunciato che avrebbe portato Piastri sulla griglia di partenza del GP nel 2023. Ma il giovane pilota ha subito smentito.



Perché sullo sfondo di tutto il braccio di ferro contrattuale con Alonso, il consigliere di Piastri Mark Webber aveva posto la domanda giustificata di quanto Alpine fosse davvero determinata a dare un posto a Oscar per il 2023. Né Webber né Piastri hanno trovato inebriante la variante dei due anni di apprendistato alla Williams.



Oscar ha quindi firmato un contratto con la McLaren per guidare al fianco di Lando Norris nel 2023. Ne è seguito un pubblico fango, in cui Piastri è stato accusato di mancanza di lealtà. Più vicino alla verità, questa è la Formula 1, un pilota coglie un'opportunità quando la ottiene.



Il Collegio arbitrale della FIA per le questioni contrattuali ha valutato la situazione come segue: l'accordo con la McLaren è legale e questo è quanto. Piastri ha già guidato una McLaren nei test post-stagionali del 2022 ad Abu Dhabi.



Un dettaglio curioso in occasione dell'apertura del Campionato del Mondo 2023 in Bahrain: quando Fernando Alonso fece il suo debutto nel GP nel marzo 2001, mamma Piastri era all'ottavo mese di gravidanza di Oscar nella città del GP, Melbourne...



Piastri è 11° nella classifica del WRC, è andato a segno sei volte - ottavo in Australia, decimo a Monaco, quarto in Gran Bretagna, quinto in Ungheria, nono nei Paesi Bassi e settimo più recentemente a Singapore.