McLaren: Oscar Piastri sob contrato até ao final de 2026

No verão de 2022, o vencedor do GP Mark Webber traçou o caminho para o seu protegido: Como não era claro na Alpine se Oscar Piastri iria realmente disputar os Grandes Prémios, o jovem piloto mudou surpreendentemente para a McLaren, seguindo o conselho do seu experiente compatriota. Assinou um contrato para 2023 e 2024, que foi agora prematuramente prolongado - Piastri permanecerá na segunda equipa de corridas mais antiga e com mais sucesso (depois da Ferrari) até ao final de 2026.

Zak Brown, Diretor Executivo da McLaren: "Estou muito satisfeito por termos conseguido manter o Oscar a longo prazo. O seu talento é óbvio e ele tem sido muito importante na reviravolta que alcançámos este ano. Ele estabeleceu-se connosco de forma magnífica e estamos ansiosos por crescer com ele."

Andrea Stella, diretor da equipa McLaren: "Todos aqui na McLaren estão impressionados com o talento e o empenho do Oscar. A sua ética de trabalho é de primeira classe. Estamos satisfeitos por ele ter confiança suficiente na McLaren para se comprometer por mais três anos."

Oscar Piastri: "Gosto dos planos da McLaren e consigo ver o que está a acontecer aqui. Levei muito tempo para me sentir em casa aqui. A equipa acredita em mim e eu acredito na equipa. Quero voltar a ganhar corridas a médio prazo e a McLaren é o sítio certo para o fazer. Sempre fui amigo da estabilidade na minha carreira, e essa é outra razão pela qual estou feliz por continuar a trabalhar aqui."





Este é Oscar Piastri

7 pilotos da Austrália competiram na categoria rainha de 1950 a 2022, quatro dos quais venceram etapas do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 - Jack Brabham (14), Alan Jones (12), Mark Webber (9) e Daniel Ricciardo. Brabham foi Campeão do Mundo de Fórmula 1 três vezes (1959, 1960, 1966) e Alan Jones conquistou o título em 1980.



Muitos na indústria da aceleração a fundo concordam: o próximo vencedor de GP da Austrália será Oscar Piastri. O jovem Piastri conquistou o título em três anos consecutivos em três categorias diferentes de Fórmula na primeira tentativa - a Fórmula Renault Eurocup em 2019, o campeonato de Fórmula 3 em 2020, depois a vitória na Fórmula 2 em 2021. Um comboio expresso em direção à classe superior!



A grande tendência só foi interrompida no final de 2021: Porque embora a Alpine tenha anunciado em novembro de 2021 que Piastri se tornaria um piloto de testes e de reserva, ficou claro então que não haveria cockpit de corrida para o piloto em ascensão na época de 2022. Piastri foi adiado até 2023, e a direção da Alpine tinha a certeza - temos esta joia no nosso bolso.



Infelizmente, a Alpine subestimou o facto de que a superestrela Fernando Alonso seria atraída para a Aston Martin sem mais nem menos. Ainda assim, os franceses não viram razões para se preocuparem, tinham Piastri. Não, não tinham, como se tornou evidente pouco depois do golpe de Alonso. A Alpine anunciou que iria trazer Piastri para a grelha de partida do GP em 2023. Mas o jovem piloto negou-o imediatamente.



Porque, no contexto de todo o braço de ferro contratual com Alonso, o conselheiro de Piastri, Mark Webber, tinha feito a pergunta justificada de quão determinada estaria a Alpine em dar a Oscar um lugar para 2023. Nem Webber nem Piastri acharam a variante de dois anos de aprendizagem na Williams inebriante.



Assim, Oscar assinou um contrato com a McLaren para pilotar ao lado de Lando Norris em 2023. Seguiu-se uma polémica pública, em que Piastri foi acusado de falta de lealdade. Mais perto da verdade, isto é a Fórmula 1, um piloto aproveita uma oportunidade quando a tem.



O Conselho de Arbitragem da FIA para questões contratuais avaliou a situação da seguinte forma - o acordo com a McLaren é legal e ponto final. Piastri já pilotou um McLaren no teste pós-temporada de 2022 em Abu Dhabi.



Um detalhe curioso na abertura do Campeonato do Mundo de 2023 no Bahrein: quando Fernando Alonso fez a sua estreia no GP em março de 2001, a mãe Piastri estava grávida de oito meses de Oscar na cidade de Melbourne ...



Piastri é 11º na classificação do WRC, tendo pontuado seis vezes - oitavo na Austrália, décimo no Mónaco, quarto na Grã-Bretanha, quinto na Hungria, nono na Holanda e sétimo mais recentemente em Singapura.