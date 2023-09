Fernando Alonso: Con la mentalidad del samurai

"Valor no significa hacer locuras", dice la estrella de la Fórmula Uno Fernando Alonso. "Valor para mí significa ir a una pelea y no pensar ni por un momento que puedes perder".

"Utilizas ese hambre, ese pensamiento competitivo que llevas dentro para atacar más fuerte que nunca. Sólo así descubres de qué estás hecho realmente, sólo así sacas lo mejor de ti mismo".

Desde hace algunos años, el 32 veces ganador de un GP lleva un gran tatuaje en la espalda, un samurái, un guerrero del Japón preindustrial. ¿A qué se debe? El asturiano dice: "Creo que hay muchos paralelismos entre un piloto de carreras y un samurái. Disciplina, confianza en uno mismo, intrepidez. Luchamos para ganar".

"Para los samuráis, morir en la batalla era un privilegio, no disminuía su valor ni un momento. Hacemos un trabajo peligroso, tenemos que estar preparados para cualquier cosa en cualquier asalto".

"En última instancia, a través del autocontrol, el samurái se convirtió en una persona mejor, con el objetivo de estar un poco más preparado cada día para lo que estaba por venir".

La duda sobre uno mismo es humana. Y, por supuesto, Fernando Alonso tampoco es inmune a ella. "Pero la duda afecta a tu rendimiento. Digamos que estás liderando una carrera, faltan diez vueltas, y te das cuenta de que tu perseguidor te está alcanzando. Es natural pensar: ¿y si aún así pierdo la carrera? ¿Y si me alcanza en la última vuelta?".



"Pero esos pensamientos no ayudan. Limitan tu rendimiento, así que tienes que excluirlos. Eso es para mí el valor: tener la fuerza mental para sacudirte cualquier duda y centrarte por completo en tu rendimiento".



"Aunque antes de una carrera sepa que es muy poco probable que gane: Cuando me bajo la visera del casco, una parte de mí está convencida de que hoy es el día en que gano. La mayoría de las veces te vas con las manos vacías, pero cuando sale bien, la espera ha merecido la pena".



"El fuego interior que llevo dentro siempre ha ardido, y sigue ardiendo. Mientras sienta ese profundo deseo de querer ganar una carrera, seguiré adelante".



Declaraciones de Fernando Alonso en el marco de la campaña Born Brave de crypto.com, en colaboración con Aston Martin





GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5