Fernando Alonso : avec la mentalité du samouraï

"Le courage, ce n'est pas faire des choses folles", dit la star de la Formule 1 Fernando Alonso. "Pour moi, le courage, c'est d'aller au combat et de ne pas penser un seul instant que tu pourrais perdre".

"Tu utilises cette faim, cet esprit de compétition au fond de toi pour attaquer plus fort que jamais. C'est la seule façon de découvrir ce que tu as vraiment en toi, la seule façon de faire ressortir le meilleur de toi-même".

Depuis quelques années, celui qui a remporté 32 GP porte sur son dos un grand tatouage, un samouraï, un guerrier du Japon préindustriel. Pourquoi, en fait ? L'Asturien répond : "Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre un pilote de course et un samouraï. La discipline, la confiance en soi, l'intrépidité. Nous nous battons pour gagner".

"Pour les samouraïs, mourir au combat était un privilège, cela n'entamait pas leur courage un seul instant. Nous faisons un travail dangereux, nous devons être prêts à tout à chaque tour".

"Finalement, à force de se maîtriser, le samouraï est devenu un homme meilleur, dont l'objectif était d'être chaque jour un peu plus préparé à ce qui l'attendait".

Le doute de soi est humain. Et bien sûr, Fernando Alonso n'en est pas non plus à l'abri. "Mais le doute affecte ta performance. Disons que tu es en tête d'une course, à dix tours de la fin, et que tu réalises que ton poursuivant est en train de te rattraper. Il est naturel de penser - et si je perdais encore cette course ? Et s'il m'attrape dans le dernier tour ?".



"Mais de telles pensées n'aident pas. Elles limitent tes performances, tu dois donc les exclure. Pour moi, c'est aussi ça le courage : avoir la force mentale de chasser tout doute et de se concentrer entièrement sur sa performance".



"Même si je sais avant une course qu'il y a de fortes chances que je ne gagne pas : Lorsque je baisse la visière de mon casque, une partie de moi est convaincue qu'aujourd'hui est le jour où je vais gagner. Dans la plupart des cas, tu repars bredouille, mais quand ça marche, ça valait la peine d'attendre".



"Le feu intérieur en moi a toujours brûlé, et il continue de flamber. Tant que je ressentirai ce désir profond de vouloir gagner une course, je continuerai".



GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5