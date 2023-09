Fernando Alonso: con la mentalità del samurai

"Coraggio non significa fare cose folli", dice la star della Formula Uno Fernando Alonso. "Per me coraggio significa andare a combattere e non pensare nemmeno per un attimo di poter perdere".

"Si usa quella fame, quel pensiero competitivo che è dentro di noi per attaccare più forte che mai. Solo così si scopre di che pasta si è fatti, solo così si tira fuori il meglio di sé".

Da qualche anno, il 32 volte vincitore di un GP porta un grande tatuaggio sulla schiena, un samurai, un guerriero del Giappone preindustriale. Perché? L'asturiano dice: "Penso che ci siano molti parallelismi tra un pilota e un samurai. Disciplina, fiducia in se stessi, impavidità. Combattiamo per vincere".

"Per i samurai, morire in battaglia era un privilegio, non diminuiva il loro coraggio neanche per un attimo. Facciamo un lavoro pericoloso, dobbiamo essere pronti a tutto in ogni occasione".

"In definitiva, grazie all'autocontrollo, il samurai diventava una persona migliore, con l'obiettivo di essere ogni giorno un po' più preparato per quello che sarebbe successo".

Il dubbio su se stessi è umano. E naturalmente anche Fernando Alonso non ne è immune. "Ma il dubbio influisce sulle prestazioni. Diciamo che sei in testa a una gara, a dieci giri dalla fine, e ti accorgi che il tuo inseguitore sta recuperando. È naturale pensare: e se perdessi comunque la gara? E se mi raggiungesse all'ultimo giro?".



"Ma pensieri del genere non sono utili. Limitano le prestazioni, quindi bisogna escluderli. Per me il coraggio è proprio questo: avere la forza mentale di scrollarsi di dosso ogni dubbio e concentrarsi interamente sulla propria prestazione".



"Anche se prima di una gara so che è molto improbabile che io vinca: Quando abbasso la visiera del casco, una parte di me è convinta che oggi sia il giorno della vittoria. La maggior parte delle volte si va via a mani vuote, ma quando va bene, è valsa la pena aspettare".



"Il fuoco interiore dentro di me ha sempre bruciato e continua a bruciare. Finché sentirò il profondo desiderio di vincere una gara, continuerò ad andare avanti".



Citazioni di Fernando Alonso nell'ambito della campagna Born Brave di crypto.com, in collaborazione con Aston Martin





GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5