Fernando Alonso: Com a mentalidade de um samurai

"Coragem não significa fazer coisas loucas", diz a estrela da Fórmula 1 Fernando Alonso. "Para mim, coragem significa ir para uma luta e não pensar, nem por um momento, que se pode perder.

"Usas essa fome, esse pensamento competitivo que tens dentro de ti para atacar com mais força do que nunca. Essa é a única maneira de descobrir do que realmente somos feitos, a única maneira de trazer à tona o melhor de nós mesmos."

Desde há alguns anos, o 32 vezes vencedor de um GP tem uma grande tatuagem nas costas, um samurai, um guerreiro do Japão pré-industrial. Porquê? O asturiano diz: "Penso que há muitos paralelos entre um piloto de corridas e um samurai. Disciplina, auto-confiança, destemor. Lutamos para ganhar".

"Para os samurais, morrer em combate era um privilégio, não diminuía a sua coragem nem por um momento. Fazemos um trabalho perigoso, temos de estar preparados para tudo em qualquer ronda".

"Em última análise, através do autocontrolo, o samurai tornou-se uma pessoa melhor, procurando estar um pouco mais preparado todos os dias para o que estava para vir."

A dúvida é humana. E é claro que Fernando Alonso também não está imune a ela. "Mas a dúvida afecta o nosso desempenho. Digamos que estás a liderar uma corrida, a dez voltas do fim, e apercebes-te que o teu perseguidor te está a apanhar. É natural pensar - e se eu ainda perder a corrida? E se ele me apanha na última volta?"



"Mas pensamentos como esse não ajudam. Limitam o teu desempenho, por isso tens de os excluir. Para mim, a coragem é isso mesmo: ter a força mental para afastar qualquer dúvida e concentrarmo-nos inteiramente no nosso desempenho".



"Mesmo que eu saiba antes de uma corrida que é muito improvável que eu ganhe: Quando baixo a viseira do capacete, uma parte de mim está convencida de que hoje é o dia em que vou ganhar. Na maior parte das vezes, saímos de mãos a abanar, mas quando resulta, a espera valeu a pena."



"O fogo interior dentro de mim sempre ardeu, e continua a arder. Enquanto sentir esse desejo profundo de querer ganhar uma corrida, continuarei a fazê-lo."



Citações de Fernando Alonso como parte da campanha Born Brave da crypto.com, em parceria com a Aston Martin





GP de Singapura, Circuito de Rua de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 s

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5