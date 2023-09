Fred Vasseur, Ferrari: la vittoria di Singapore messa da parte rapidamente

La Ferrari ha vinto a Singapore la sua prima gara di Formula 1 dopo oltre 15 mesi. Non c'è molto tempo per festeggiare. Il boss della squadra Fred Vasseur: "Abbiamo subito messo da parte la vittoria di Singapore".

Finalmente i tifosi della Ferrari hanno potuto esultare di nuovo: Carlos Sainz ha sfoderato un colpo di genio tattico nel GP notturno di Singapore per vincere la sua seconda gara del Campionato del Mondo di Formula 1 (dopo Silverstone 2022). Dal 10 luglio 2022 (Charles Leclerc al Red Bull Ring), i fedeli tifosi hanno dovuto attendere un'altra vittoria delle Rosse.

Non c'è stato molto tempo per festeggiare. La squadra ha fatto le valigie nella notte di lunedì, in modo che il materiale arrivasse in tempo nel paddock del circuito di Suzuka, in Giappone.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur: "Abbiamo subito messo da parte la vittoria di Singapore per concentrarci completamente sul prossimo impegno in Giappone, una delle gare più affascinanti per squadra e pilota".

"Ci attende una sfida completamente diversa: dopo il circuito cittadino di Singapore, ora la pista tradizionale di Suzuka, splendidamente immersa nella natura. A Singapore, le ali sono state impostate al massimo delle loro possibilità, ma ora è necessario un buon compromesso in termini di deportanza, con un livello medio di deportanza."

"Ci apprestiamo ad affrontare il fine settimana con lo stesso atteggiamento di prima: abbiamo guadagnato con la vettura e anche con l'impegno della squadra, quindi dobbiamo continuare così. Ci aspettiamo di ottenere di nuovo un buon punteggio, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere il secondo posto nella Coppa Costruttori. Non è facile, ma nemmeno impossibile".



Gli italiani sono attualmente a 24 punti dalla Mercedes nella classifica provvisoria.





GP di Singapore, Circuito di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 secondi

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5