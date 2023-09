Fred Vasseur, Ferrari: Vitória em Singapura rapidamente posta de lado

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Finalmente, os adeptos da Ferrari puderam voltar a rejubilar: Carlos Sainz deu um golpe de mestre tático no GP noturno de Singapura para vencer a sua segunda corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 (depois de Silverstone 2022). Desde 10 de julho de 2022 (Charles Leclerc no Red Bull Ring), os fiéis tifosi tinham de esperar por outra vitória dos Reds.

Não houve muito tempo para festejar. A equipa fez as malas na noite de segunda-feira para que o material chegasse a tempo ao paddock do Circuito de Suzuka, no Japão.

Fred Vasseur, chefe de equipa da Ferrari: "Rapidamente pusemos de lado a vitória de Singapura para nos concentrarmos totalmente na tarefa que se avizinha no Japão, uma das corridas mais fascinantes para a equipa e para o piloto."

"Espera-nos um desafio completamente diferente: depois do circuito de rua de Singapura, agora a pista tradicional de Suzuka, maravilhosamente inserida na natureza. Em Singapura, as asas foram colocadas o mais inclinadas possível, mas agora é necessário um bom compromisso em termos de downforce, com um nível médio de downforce."

"Vamos para o fim de semana com a mesma atitude de antes: obtivemos ganhos com o carro e também com o esforço da equipa, por isso temos de continuar assim. Esperamos voltar a pontuar bastante, porque temos como objetivo o segundo lugar na Taça dos Construtores. Não é fácil, mas também não é impossível".



Os italianos estão atualmente a 24 pontos da Mercedes na classificação provisória.





GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5