Sergio Pérez a Lewis Hamilton: "¿Por qué no hay penalización?"

¿Estuvo bien el tercer puesto de Lewis Hamilton en Singapur? El piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez cree que no. El mexicano de 33 años al servicio de Red Bull Racing está convencido: el inglés debería haber recibido una penalización en el GP nocturno.

Y eso es lo que ocurrió: Durante la fase de coche de seguridad por el toque con el muro de Logan Sargeant, Red Bull Racing dejó en pista a Max Verstappen y Sergio Pérez mientras la mayoría de los demás pilotos sacaban neumáticos frescos. El dúo de RBR había salido con el compuesto de neumáticos duros y esperaba avanzar durante la carrera haciéndolo así.

Con el tiempo, los rodillos de los coches del holandés y el mexicano se degradaron. De esta forma, el piloto de Mercedes Lewis Hamilton pudo adelantar a Pérez, pero luego se salió de la pista en el paso por la curva 7. No obstante, mantuvo su posición.

"Checo" Pérez se puso inmediatamente por radio y se quejó de que el británico había recibido una ventaja injusta y tenía que devolverle su puesto.



Al final, Hamilton acabó tercero, Pérez sólo octavo. Sergio aún no se ha calmado: "Para mí está clarísimo. Lewis ha frenado muy tarde, por eso se ha salido de la pista, lo ha aprovechado. No entiendo por qué no recibió una penalización por esta acción. Lo trataré en la reunión de pilotos en Japón".



Por otra parte, el propio Pérez recibió una penalización de cinco segundos, que se añadió a su tiempo de carrera pero que no afectó a su octavo puesto porque su ventaja sobre Liam Lawson era lo suficientemente grande.



"No fue nada en absoluto", dijo Pérez sobre la penalización tras su duelo con el piloto de Williams Alex Albon. "Fue un incidente normal de carrera".



"Este fin de semana acabamos de tener el gusanillo. Supongo que fue específico de la pista y volveremos a nuestra antigua forma en Suzuka".





GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.812 seg.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, accidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandono

Esteban Ocon (F), Alpine, caja de cambios

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, accidente





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 Grandes Premios, incluidos 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5