Sergio Pérez à Lewis Hamilton : "Pourquoi pas de pénalité" ?

La troisième place de la star de Mercedes Lewis Hamilton à Singapour était-elle correcte ? Le pilote Red Bull Racing Sergio Pérez pense que non. Le Mexicain de 33 ans au service de Red Bull Racing en est convaincu : l'Anglais aurait dû être sanctionné lors du GP de nuit.

Et c'est ce qui s'est passé : Lors de la phase de safety car due au coup de pied au mur de Logan Sargeant, Red Bull Racing a laissé Max Verstappen et Sergio Pérez sur la piste pendant que la plupart des autres pilotes sortaient des pneus frais. Le duo RBR était parti avec les pneus durs et espérait ainsi progresser au cours de la course.

Au fil du temps, les pneus des voitures du Néerlandais et du Mexicain se sont dégradés. De cette manière, le pilote Mercedes Lewis Hamilton a pu dépasser Pérez, mais il est sorti de la piste au passage du virage 7. Il a néanmoins conservé sa position.

"Checo" Pérez s'est immédiatement manifesté à la radio pour dire que le Britannique avait bénéficié d'un avantage déloyal et qu'il devait rendre sa place.



Finalement, Hamilton a terminé troisième et Pérez seulement huitième. Sergio ne s'est pas encore calmé : "Pour moi, c'est une affaire claire comme de l'eau de roche. Lewis a freiné très tard, il est donc sorti de la piste et il en a profité. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été sanctionné pour cette action. J'aborderai ce point lors du briefing des pilotes au Japon".



En revanche, Pérez lui-même a écopé d'une pénalité de cinq secondes, qui s'est ajoutée à son temps de course, mais qui n'a eu aucune incidence sur sa huitième place, car son avance sur Liam Lawson était suffisamment importante.



"Ce n'était rien du tout", estime Pérez à propos de la pénalité après son duel avec le pilote Williams Alex Albon. "C'était un incident de course normal".



"Ce week-end, nous étions tout simplement dans le pétrin. Je suppose que c'était spécifique au circuit et que nous retrouverons notre forme à Suzuka".





GP de Singapour, circuit de la rue Marina Bay

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37,418 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05,918 min

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12,116

11. Alex Albon (T), Williams, +1:13,417

12e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:23,649

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26,201

14. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26,889

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27,603

Out

George Russell (GB), Mercedes, Crash

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, abandon

Esteban Ocon (F), Alpine, boîte de vitesses

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, crash





Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5