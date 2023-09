Sergio Pérez a Lewis Hamilton: "Perché nessuna penalità?".

Il terzo posto di Lewis Hamilton, stella della Mercedes, a Singapore è andato bene? Il pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez pensa di no. Il 33enne messicano al servizio della Red Bull Racing ne è convinto: l'inglese avrebbe dovuto ricevere una penalità nel GP notturno.

Ed è quello che è successo: Durante la fase di safety car a causa del wall-kick di Logan Sargeant, la Red Bull Racing ha lasciato in pista Max Verstappen e Sergio Pérez, mentre la maggior parte degli altri piloti ha montato pneumatici freschi. Il duo RBR era partito con la mescola dura e sperava di avanzare durante la gara.

Con il tempo, i rulli delle vetture dell'olandese e del messicano si sono degradati. In questo modo, il pilota della Mercedes Lewis Hamilton è stato in grado di passare Pérez, ma poi è uscito di pista nel passaggio intorno alla curva 7. Tuttavia, ha mantenuto la sua posizione. Tuttavia, ha mantenuto la sua posizione.

"Checo" Pérez si è immediatamente messo in contatto via radio e si è lamentato del fatto che il britannico aveva ricevuto un vantaggio ingiusto e doveva restituire il suo posto.



Alla fine, Hamilton è arrivato terzo, Pérez solo ottavo. Sergio non si è ancora calmato: "Per me è una cosa chiarissima. Lewis ha frenato molto tardi, ecco perché è uscito di pista, ha sfruttato la cosa a suo vantaggio. Non capisco perché non abbia ricevuto una penalità per questa azione. Ne parlerò alla riunione dei piloti in Giappone".



D'altra parte, lo stesso Pérez ha ricevuto una penalità di cinque secondi, che è stata aggiunta al suo tempo di gara, ma non ha avuto alcun effetto sul suo ottavo posto perché il suo vantaggio su Liam Lawson era abbastanza grande.



"Non è stato assolutamente nulla", ha commentato Pérez a proposito della penalità dopo il suo duello con il pilota della Williams Alex Albon. "È stato un normale incidente di gara".



"Questo fine settimana abbiamo solo avuto un problema. Presumo che si tratti di un problema specifico della pista e che a Suzuka torneremo alla nostra vecchia forma".





GP di Singapore, Circuito cittadino di Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 sec.

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1.269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21.177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21.441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38.441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41.479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54.534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min.

10° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11° Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:26.889

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, incidente

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, ritiro

Esteban Ocon (F), Alpine, cambio

Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, incidente





Classifica del Campionato del mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5