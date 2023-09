Sergio Pérez para Lewis Hamilton: "Porque é que não há penalização?

O veterano do GP do México, Sergio Pérez, já não entende o mundo. O atual vice-campeão do mundo quer saber porque é que Lewis Hamilton ficou impune por uma alegada infração no GP de Singapura.

O terceiro lugar de Lewis Hamilton, estrela da Mercedes, em Singapura foi bom? O piloto da Red Bull Racing, Sergio Pérez, acha que não. O mexicano de 33 anos ao serviço da Red Bull Racing está convencido: o inglês deveria ter recebido uma penalização no GP noturno.

E foi isso que aconteceu: Durante a fase de safety car por causa da batida de Logan Sargeant no muro, a Red Bull Racing deixou Max Verstappen e Sergio Pérez na pista enquanto a maioria dos outros pilotos tirava pneus novos. A dupla da RBR tinha começado com o composto de pneus duros e esperava avançar durante a corrida com isso.

Com o passar do tempo, os rolos dos carros do holandês e do mexicano degradaram-se. Desta forma, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, conseguiu passar Pérez, mas depois saiu da pista na passagem pela curva 7. No entanto, manteve a sua posição.

"Checo" Pérez ligou imediatamente o rádio e queixou-se de que o britânico tinha recebido uma vantagem injusta e que tinha de devolver o seu lugar.



No final, Hamilton terminou em terceiro e Pérez apenas em oitavo. Sergio ainda não se acalmou: "Para mim, é uma coisa muito clara. O Lewis travou muito tarde, foi por isso que saiu da pista, usou isso a seu favor. Não percebo porque é que ele não foi penalizado por esta ação. Vou falar sobre isso na reunião de pilotos no Japão".



Por outro lado, o próprio Pérez recebeu uma penalização de cinco segundos, que foi adicionada ao seu tempo de corrida, mas não teve qualquer efeito no seu oitavo lugar porque a sua vantagem sobre Liam Lawson era suficientemente grande.



"Não foi nada de especial", diz Pérez sobre a penalização após o seu duelo com o piloto da Williams Alex Albon. "Foi um incidente normal de corrida".



"Este fim de semana tivemos o problema. Presumo que tenha sido algo específico da pista e vamos voltar à nossa velha forma em Suzuka."





GP de Singapura, Circuito de Rua Marina Bay

01 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46:37.418 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,812 seg

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,269

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,177

05 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +21,441

06 Pierre Gasly (F), Alpine, +38,441

07 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,479

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +54,534

09 Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:05.918 min

10º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:12.116

11º Alex Albon (T), Williams, +1:13.417

12º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:23.649

13º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:26.201

14º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:26.889

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:27.603

Fora

George Russell (GB), Mercedes, despiste

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, desistência

Esteban Ocon (F), Alpine, caixa de velocidades

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, despiste





Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04º Aston Martin 217

05 McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5