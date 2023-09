Juan Pablo Montoya: Schumacher como rival favorito

Feliz cumpleaños, Juan Pablo Montoya - el corredor de pura sangre nacido en Colombia y afincado en Miami cumple 48 años. El polifacético JPM ha tenido una gran carrera automovilística.

En 1998, Juan Pablo Montoya se proclamó campeón de la Fórmula 3000. Pero el último peldaño de la escalera que precede a la Fórmula 1, ahora llamada Fórmula 2, se convirtió en un divertimento para su carrera: el colombiano no encontró sitio en la Fórmula 1.

Así que el talento natural de Bogotá se realineó y se pasó a la serie CART (hoy IndyCar). Su jefe de equipo en aquella época, Chip Ganassi: "Su control del coche era fuera de serie. Hacía cosas con el coche en el óvalo que yo nunca había visto. Cualquier otro piloto habría acabado en el muro, pero Montoya no".

Juan Pablo arrasó en la serie: campeón en su primer año, ganador de la Indy 500 en el segundo.



El teléfono sonó en junio de 2000, Frank Williams estaba en la línea.



"¿Quieres pilotar un Fórmula 1 para mí?". - No puedo", respondió Montoya. "Tengo un contrato con Ganassi". - "Deja que yo me preocupe de eso", dijo Williams, "lo único que me importa es, ¿quieres conducir Fórmula Uno?". - "Claro", dijo Montoya, y con eso ya era piloto de Gran Premio. Debutó en el mismo GP de Australia de 2011 que los a la postre campeones del mundo Kimi Raikkonen y Fernando Alonso.



El resto es un pedazo de historia de la Fórmula 1: Montoya terminó tercero en el Campeonato del Mundo tanto en 2002 como en 2003, su rival favorito fue pronto Michael Schumacher, y también le gustaba enredarse con su compañero de establo en BMW-Williams, Ralf Schumacher.



Hasta 2004, Juan Pablo pilotó para Frank Williams, luego se marchó a McLaren, donde se frustró tanto que se enfrentó a su compañero de establo Kimi Räikkönen en el GP de EE.UU. de 2006 en Indianápolis. Después llegó la separación, y de repente Montoya era piloto de la NASCAR. Allí ganó dos veces en 255 carreras y terminó octavo en la general de la serie en 2009.



Montoya dijo años después: "El momento no era el adecuado. Si hubiera durado un poco más en McLaren, habría sido campeón del mundo. Y BMW-Williams era un buen equipo, pero por desgracia Ferrari era muy superior en esa etapa".



En 2014, ahora también ganador de las 24 Horas de Daytona, el todoterreno Montoya volvió a su viejo amor IndyCar, terminando segundo en la general de la serie en 2015 y consiguiendo su segunda victoria en la Indy 500.





JPM sobre Ralf Schumacher: "Muy, muy bueno".

Pero volviendo a la Fórmula 1: lo que Montoya dijo sobre los hermanos Schumacher en un podcast de Fórmula 1 dejó atónito. Dijo de Ralf Schumacher: "Ralf era muy bueno, realmente muy, muy bueno. Era mejor de lo que mucha gente pensaba".



"En mi primer test en Jerez, no pude seguirle el ritmo. Me costó mucho ponerme al mismo nivel. Cada vez que me acercaba un poco más, él subía un poco el listón. Y yo siempre pensaba: "Dios mío, ¿cómo lo hace este tío?" Ralf tenía realmente una gran velocidad. Pero también se guardaba mucho para sí mismo. Los datos no eran tan abiertos como lo son hoy. En lo que a mí respecta, él era probablemente de la opinión: "Que vea por sí mismo cómo lo hace"".



"El problema con Ralf era que si conseguías batirle cuando estaba en su mejor momento, y ahora no importa si era por una milésima de segundo, entonces empezaba a dudar de todo lo que hacía y a partir de ahí todo iba en espiral."



"Williams tenía una relación difícil con BMW. Yo siempre me sentaba en el motorhome de Williams, Ralfs siempre se sentaba en el motorhome de BMW. Era como si tuviéramos dos equipos. Deberíamos haber trabajado todos juntos y podríamos haber conseguido mucho más si eso hubiera funcionado."





JPM sobre Michael Schumacher: "Más allá del límite".

Sobre Michael Schumacher, Juan Pablo dice: "Con Michael se pasó del límite unas cuantas veces, por mi parte y por la suya, todo un drama, pero también fue una locura de diversión, y creo que a la gente también le gustó."



"Tuvimos duelos, todo el mundo quería frenar aún más tarde y definitivamente no ceder, y en algún momento piensas en el coche: 'Vale, eso no va a ser suficiente ahora, pero te vas a salir de la pista conmigo'".



"Por desgracia, nunca hablamos en detalle de nuestros duelos, lo cual es una pena. Hoy en día, los pilotos intercambian mucho más que entonces".



En su tercer Gran Premio, en Interlagos en 2001, Montoya pasó con su BMW-Williams a Schumacher en el Senna-S sin respeto. Juan Pablo se ríe: "De poco me sirvió porque luego Jos Verstappen me pasó por encima. Pero la maniobra contra Michael fue genial".



¿Cambió algo este ataque en vuestro trato con Michael? Juan Pablo: "No. No teníamos relación ni antes ni después. No sé qué pensó él en ese momento. Tal vez pensó que yo era un idiota o un loco de Colombia. Nunca vino a verme después de ningún duelo. Pero para mí era completamente normal meterme con él. De donde yo venía, tenías que ser capaz de ganar a cualquiera, y entré en la Fórmula 1 con esa actitud".



Juan Pablo Montoya regresó a los circuitos de GP antes de 2022: es porque su hijo Sebastián compite en Fórmula 3 en el programa de apoyo. En 2023, el joven de 18 años terminó 16º en la general.