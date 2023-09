Juan Pablo Montoya : Schumacher comme adversaire préféré

Feliz cumpleaños, Juan Pablo Montoya - ce coureur pur-sang, né en Colombie et vivant à Miami, a 48 ans. Le pilote polyvalent JPM a mené une belle carrière dans le sport automobile.

En 1998, Juan Pablo Montoya est devenu champion de Formule 3000. Mais la dernière marche de l'échelle avant la Formule 1, aujourd'hui appelée Formule 2, s'est transformée en détournement de carrière : le Colombien n'a pas trouvé de place pour la Formule 1.

Le talent naturel de Bogotá s'est donc réorienté vers la série CART (aujourd'hui IndyCar). Son chef d'équipe de l'époque, Chip Ganassi : "Sa maîtrise de la voiture n'était pas de ce monde. Il faisait des choses avec la voiture dans l'ovale, je n'avais jamais rien vu de tel. N'importe quel autre pilote aurait fini dans le mur, mais pas Montoya".

Juan Pablo a pris la série d'assaut : champion la première année, vainqueur de l'Indy 500 la deuxième.



Le téléphone a sonné en juin 2000, c'était Frank Williams.



"Tu veux faire de la Formule 1 pour moi ?" - "Je ne peux pas", répondit Montoya. "J'ai un contrat avec Ganassi". - "Ne t'inquiète pas pour ça", a répondu Williams, "pour moi, la seule chose qui compte, c'est : est-ce que tu veux faire de la F1 ?" - "Bien sûr", répondit Montoya, et il devint ainsi pilote de Grand Prix. Il a fait ses débuts dans le même GP d'Australie 2011 que les futurs champions du monde Kimi Räikkönen et Fernando Alonso.



Le reste fait partie de l'histoire de la Formule 1 : Montoya a terminé troisième du championnat du monde en 2002 et 2003, son adversaire préféré a rapidement été Michael Schumacher, il aimait également se battre avec son compagnon d'écurie chez BMW-Williams, Ralf Schumacher.



Jusqu'en 2004, Juan Pablo a couru pour Frank Williams, puis il a fait du rappel chez McLaren, où il était devenu si frustré avec le temps qu'il s'est accroché avec son coéquipier Kimi Räikkönen lors du GP des États-Unis à Indianapolis en 2006. Ensuite, la séparation a eu lieu et Montoya s'est retrouvé pilote de NASCAR. En 255 courses, il y a gagné deux fois et a terminé huitième au classement général de la série en 2009.



Des années plus tard, Montoya a déclaré : "Le timing n'était pas bon. Si j'avais pu rester un peu plus longtemps chez McLaren, j'aurais été champion du monde. Et BMW-Williams était une bonne équipe, mais malheureusement, Ferrari était très supérieure à ce moment-là".



En 2014, devenu entre-temps vainqueur des 24 Heures de Daytona, Montoya le touche-à-tout est revenu à ses anciennes amours de l'IndyCar, a terminé deuxième au classement général de la série en 2015 et a remporté sa deuxième victoire à l'Indy 500.





JPM à propos de Ralf Schumacher : "Vraiment très, très bon".

Mais revenons à la Formule 1 : ce que Montoya a dit sur les frères Schumacher dans un podcast de Formule 1 a laissé perplexe. Il a ainsi déclaré à propos de Ralf Schumacher : "Ralf était très bon, vraiment très, très bon. Il était meilleur que ce que beaucoup de gens pensaient".



"Lors de mon premier test à Jerez, je n'ai pas pu suivre. Cela a été un travail difficile pour arriver au même niveau. Chaque fois que je me rapprochais un peu plus, il mettait la barre un peu plus haut. Et je me disais à chaque fois : "Mon Dieu, comment fait-il ?" Ralf avait vraiment une grande vitesse. Mais il gardait aussi beaucoup de choses pour lui. Les données n'étaient pas aussi ouvertes qu'aujourd'hui. En ce qui me concerne, il pensait qu'il n'avait qu'à se débrouiller tout seul".



"Le problème avec Ralf, c'est que si tu arrivais à le battre alors qu'il était au mieux de sa forme, et peu importe si ce n'était que pour un millième de seconde, il commençait à douter de tout ce qu'il faisait, et à partir de là, c'était une spirale infernale".



"Williams avait une relation difficile avec BMW. Je m'asseyais toujours dans le motor-home Williams, Ralfs s'asseyait toujours dans le motor-home BMW. C'était comme si nous avions deux équipes. Nous aurions dû tous travailler ensemble et nous aurions pu faire beaucoup plus si cela avait fonctionné".





JPM à propos de Michael Schumacher : "Au-delà de la limite".

A propos de Michael Schumacher, Juan Pablo déclare : "Avec Michael, nous avons dépassé la limite à plusieurs reprises, de ma part et de la sienne, le drame complet, mais c'était aussi follement amusant, et je pense que les gens aimaient ça aussi".



"Nous nous sommes livrés à des duels, chacun voulait justement freiner encore plus tard et certainement pas céder, et à un moment donné, tu penses dans la voiture : 'OK, ça ne suffira pas maintenant, mais tu sors de la piste avec moi'".



"Nous n'avons malheureusement jamais parlé en détail de nos duels, c'est dommage. Aujourd'hui, les pilotes échangent beaucoup plus que nous à l'époque".



Lors de son troisième Grand Prix, à Interlagos en 2001, Montoya a écrasé sans respect sa BMW-Williams devant Schumacher dans le Senna. Juan Pablo rit : "Cela ne m'a pas servi à grand-chose, car plus tard, Jos Verstappen m'a roulé dessus. Mais la manœuvre contre Michael était géniale".



Cette attaque a-t-elle changé quelque chose dans ta façon d'aborder Michael ? Juan Pablo : "Non, nous n'avions pas de relation avant et pas non plus après. Je ne sais pas ce qu'il pensait à l'époque. Peut-être me prenait-il pour un idiot ou pour ce fou de Colombie. Il n'est jamais venu me voir, après aucun duel. Mais pour moi, c'était tout à fait normal de me battre contre lui. D'où je venais, il fallait pouvoir battre n'importe qui, et c'est avec cette attitude que je suis entré en Formule 1".



Juan Pablo Montoya est revenu régulièrement sur les circuits de GP avant 2022 : en effet, dans le programme-cadre, son fils Sebastián concourt en Formule 3. En 2023, le jeune homme de 18 ans a terminé à la 16e place du classement général.