Juan Pablo Montoya: Schumacher come avversario preferito

Feliz cumpleaños, Juan Pablo Montoya - il corridore purosangue di origine colombiana e residente a Miami ha compiuto 48 anni. Il tuttofare JPM ha avuto una grande carriera agonistica.

Nel 1998, Juan Pablo Montoya è diventato campione di Formula 3000. Ma l'ultimo gradino della scala prima della Formula 1, ora chiamata Formula 2, è diventato un diversivo per la carriera: il colombiano non ha trovato posto in Formula 1.

Così il talento naturale di Bogotà si riallineò e passò alla serie CART (oggi IndyCar). Il suo capo squadra dell'epoca, Chip Ganassi: "Il suo controllo della macchina era fuori dal mondo. Sull'ovale faceva cose che non avevo mai visto prima. Qualsiasi altro pilota sarebbe finito a muro, ma non Montoya".

Juan Pablo ha conquistato la serie: campione al primo anno, vincitore della Indy 500 al secondo.



Nel giugno del 2000 squillò il telefono, al telefono c'era Frank Williams.



"Vuoi guidare in Formula Uno per me?". - "Non posso", rispose Montoya. "Ho un contratto con Ganassi". - "Lascia che me ne preoccupi io", disse Williams, "per me conta solo che tu voglia guidare in Formula Uno?". - "Certo", disse Montoya, e con questo era un pilota di Gran Premio. Ha debuttato nello stesso GP d'Australia del 2011 con gli eventuali campioni del mondo Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.



Il resto è un pezzo di storia della Formula 1: Montoya arrivò terzo nel Campionato del Mondo sia nel 2002 che nel 2003, il suo avversario preferito fu presto Michael Schumacher e gli piaceva anche scontrarsi con il suo compagno di scuderia alla BMW-Williams, Ralf Schumacher.



Fino al 2004, Juan Pablo ha guidato per Frank Williams, poi è passato alla McLaren, dove si è sentito talmente frustrato da scontrarsi con il suo compagno di scuderia Kimi Räikkönen durante il GP degli USA 2006 a Indianapolis. Dopo la separazione, Montoya è diventato improvvisamente un pilota della NASCAR. Ha vinto due volte in 255 gare e si è classificato ottavo nella serie nel 2009.



Montoya ha dichiarato anni dopo: "In qualche modo non era il momento giusto. Se avessi resistito un po' di più alla McLaren, sarei stato campione del mondo. La BMW-Williams era una buona squadra, ma purtroppo la Ferrari era molto superiore in quella fase".



Nel 2014, ora vincitore anche della 24 Ore di Daytona, il tuttofare Montoya è tornato al suo vecchio amore IndyCar, finendo secondo assoluto nella serie nel 2015 e conquistando la sua seconda vittoria alla Indy 500.





JPM su Ralf Schumacher: "Davvero, davvero bravo".

Ma torniamo alla Formula 1: ciò che Montoya ha detto dei fratelli Schumacher in un podcast sulla Formula 1 ha stupito. Ha detto di Ralf Schumacher: "Ralf era molto bravo, davvero molto, molto bravo. È stato migliore di quanto molti pensassero".



"Nel mio primo test a Jerez, non riuscivo a tenere il passo. È stato difficile arrivare allo stesso livello. Ogni volta che mi avvicinavo un po' di più, lui alzava un po' il livello. E io pensavo sempre: "Mio Dio, come fa questo ragazzo?" Ralf aveva davvero una grande velocità. Ma teneva anche molto per sé. I dati non erano così aperti come oggi. Per quanto mi riguarda, probabilmente era dell'idea: "Lasciategli vedere da solo come si comporta".



"Il problema con Ralf era che se riuscivi a batterlo quando era al massimo, e ora non importa se per un millesimo di secondo, allora iniziava a dubitare di tutto quello che faceva e da lì la situazione precipitava".



"La Williams aveva un rapporto difficile con la BMW. Io sedevo sempre nel motorhome della Williams, Ralfs in quello della BMW. Era come se avessimo due squadre. Avremmo dovuto lavorare tutti insieme e avremmo potuto ottenere molto di più se la cosa avesse funzionato".





JPM su Michael Schumacher: "Oltre il limite".

Su Michael Schumacher, Juan Pablo dice: "Con Michael si è andati oltre il limite alcune volte, sia da parte mia che da parte sua, con una drammaticità totale, ma è stato anche un divertimento pazzesco, e credo che sia piaciuto anche alla gente".



"Abbiamo avuto dei duelli, tutti volevano frenare ancora di più e non cedere assolutamente, e a un certo punto in macchina pensi: 'Ok, non sarà sufficiente ora, ma stai uscendo di pista con me'".



"Purtroppo non abbiamo mai parlato in dettaglio dei nostri duelli, ed è un peccato. Oggi i piloti si scambiano molto di più rispetto ad allora".



Nel suo terzo Gran Premio, a Interlagos nel 2001, Montoya passò la sua BMW-Williams davanti a Schumacher con la Senna-S senza alcun rispetto. Juan Pablo ride: "Mi è servito a poco, perché poi Jos Verstappen mi ha investito. Ma la manovra contro Michael è stata grandiosa".



Questo attacco ha cambiato qualcosa nei vostri rapporti con Michael? Juan Pablo: "No. Non avevamo un rapporto prima e non l'abbiamo avuto dopo. Non so cosa pensasse allora. Forse pensava che fossi un idiota o un pazzo colombiano. Non è mai venuto da me dopo un duello. Ma per me era del tutto normale scherzare con lui. Dalle mie parti, dovevi essere in grado di battere chiunque, e sono entrato in Formula Uno con questo atteggiamento".



Juan Pablo Montoya è tornato regolarmente sui circuiti GP prima del 2022: questo perché suo figlio Sebastián gareggia in Formula 3 nel programma di supporto. Nel 2023, il 18enne si è classificato 16° in classifica generale.