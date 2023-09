Juan Pablo Montoya: Schumacher como adversário preferido

Feliz cumpleaños, Juan Pablo Montoya - o corredor puro-sangue nascido na Colômbia e sediado em Miami tem 48 anos. O polivalente JPM teve uma grande carreira nas corridas.

Em 1998, Juan Pablo Montoya sagrou-se campeão de Fórmula 3000. Mas o último degrau da escada antes da Fórmula 1, agora chamada Fórmula 2, tornou-se uma diversão para a carreira: o colombiano não encontrou lugar na Fórmula 1.

Assim, o talento natural de Bogotá realinhou-se e mudou para a série CART (hoje IndyCar). O seu chefe de equipa na altura, Chip Ganassi: "O seu controlo do carro era de outro mundo. Ele fazia coisas com o carro no oval que eu nunca tinha visto antes. Qualquer outro piloto teria ido parar ao muro, mas não o Montoya."

Juan Pablo tomou de assalto a série: campeão no seu primeiro ano, vencedor da Indy 500 no seu segundo ano.



O telefone tocou em junho de 2000, Frank Williams estava na linha.



"Queres conduzir a Fórmula 1 para mim?" - "Não posso", respondeu Montoya. "Eu tenho um contrato com a Ganassi." - "Deixa-me preocupar com isso," disse Williams, "tudo o que me interessa é, queres conduzir a Fórmula Um?" - "Claro", disse Montoya, e com isso ele era um piloto de Grande Prémio. Ele estreou no mesmo GP da Austrália de 2011 que os eventuais campeões mundiais Kimi Raikkonen e Fernando Alonso.



O resto é um pedaço da história da Fórmula 1: Montoya terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo em 2002 e 2003, o seu adversário preferido foi logo Michael Schumacher, e também gostava de se meter com o seu colega de equipa na BMW-Williams, Ralf Schumacher.



Até 2004, Juan Pablo pilotou para Frank Williams, depois foi para a McLaren, onde ficou tão frustrado que entrou em conflito com o seu companheiro de equipa Kimi Räikkönen no GP dos Estados Unidos de 2006, em Indianápolis. Depois disso, veio a separação e, de repente, Montoya era um piloto da NASCAR. Ganhou duas vezes em 255 corridas e terminou em oitavo lugar na classificação geral da série em 2009.



Montoya disse anos mais tarde: "O timing não foi o correto. Se eu tivesse durado um pouco mais na McLaren, teria sido campeão do mundo. E a BMW-Williams era uma boa equipa, mas infelizmente a Ferrari era muito superior nessa fase".



Em 2014, agora também vencedor das 24 Horas de Daytona, o polivalente Montoya regressou ao seu velho amor, a IndyCar, terminando em segundo lugar na geral da série em 2015 e conquistando a sua segunda vitória na Indy 500.





JPM sobre Ralf Schumacher: "Muito, muito bom".

Mas voltando à Fórmula 1: o que Montoya disse sobre os irmãos Schumacher num podcast de Fórmula 1 surpreendeu. Ele disse sobre Ralf Schumacher: "Ralf era muito bom, realmente muito, muito bom. Ele era melhor do que muita gente pensava que ele era".



"No meu primeiro teste em Jerez, não consegui acompanhar o ritmo. Foi um trabalho difícil estar ao mesmo nível. Sempre que me aproximava um pouco mais, ele subia um pouco a fasquia. E eu pensava sempre: "Meu Deus, como é que este tipo consegue?" O Ralf tinha realmente uma grande velocidade. Mas também guardava muito para si próprio. Os dados não eram tão abertos como são atualmente. No que me diz respeito, ele era provavelmente da opinião - deixem-no ver por si próprio como é que ele funciona."



"O problema com Ralf era que, se conseguíssemos vencê-lo quando ele estava no seu melhor, e agora não importa se era por um milésimo de segundo, ele começava a duvidar de tudo o que fazia e a partir daí a coisa desandava.



"A Williams tinha uma relação difícil com a BMW. Eu sentava-me sempre na autocaravana da Williams, o Ralfs sentava-se sempre na autocaravana da BMW. Era como se tivéssemos duas equipas. Devíamos ter trabalhado todos juntos e podíamos ter conseguido muito mais se isso tivesse funcionado."





JPM sobre Michael Schumacher: "Para além do limite".

Sobre Michael Schumacher, Juan Pablo diz: "Com o Michael ultrapassámos o limite algumas vezes, tanto da minha parte como da parte dele, um drama total, mas também foi muito divertido e acho que as pessoas também gostaram."



"Tivemos duelos, todos queriam travar ainda mais tarde e definitivamente não ceder, e a certa altura pensamos no carro, 'Ok, isso não vai ser suficiente agora, mas vais sair da pista comigo'."



"Infelizmente, nunca falámos em pormenor sobre os nossos duelos, o que é uma pena. Hoje em dia, os pilotos trocam muito mais informações do que naquela altura."



No seu terceiro Grande Prémio, em Interlagos, em 2001, Montoya passou o seu BMW-Williams por Schumacher no Senna-S sem respeito. Juan Pablo ri-se: "Não me serviu de muito, porque mais tarde o Jos Verstappen atropelou-me. Mas a manobra contra o Michael foi óptima".



Este ataque mudou alguma coisa nas vossas relações com o Michael? Juan Pablo: "Não. Não tínhamos uma relação antes e não a tivemos depois. Não sei o que ele pensava na altura. Talvez pensasse que eu era um idiota ou um tipo maluco da Colômbia. Ele nunca me procurou depois de um duelo. Mas para mim era completamente normal meter-me com ele. De onde eu vim, era preciso ser capaz de vencer qualquer um, e entrei na Fórmula 1 com essa atitude."



Juan Pablo Montoya regressou regularmente aos circuitos de GP antes de 2022: isso deve-se ao facto de o seu filho Sebastián competir na Fórmula 3 no programa de apoio. Em 2023, o jovem de 18 anos terminou em 16º lugar na classificação geral.