Peter Bayer (AlphaTauri): "Cautelosamente optimista".

Desde el GP de Austria, Peter Bayer, de Vorarlberg, es el nuevo director general de la Scuderia AlphaTauri. El antiguo Secretario General de Deportes de la FIA debe reajustar el segundo equipo de Red Bull y prepararlo para el futuro.

En una entrevista con SPEEDWEEK.com, Bayer explica lo que el austriaco ha conseguido hasta ahora y cómo continuarán las cosas en el equipo hermano de la escudería campeona del mundo Red Bull Racing.

¿Cómo te adaptaste al equipo, cómo fue el cambio de bando de regulador a competidor?

Me resultó muy fácil porque Franz (el jefe del equipo durante muchos años, Tost, toma nota) me abrió la puerta y me llevó a todas las citas. Incluso me senté en su despacho. (Sonríe) Vivimos en simbiosis, por así decirlo, e intento no ponerle de los nervios. Además, tenemos un gran apoyo de Salzburgo, de Oliver Mintzlaff, su equipo, los accionistas y, por supuesto, de Red Bull Racing.

¿Qué pasará después?

Ya hemos hecho muchos progresos en poco tiempo. Mi atención se centra claramente en 2024, así que he tenido vía libre para prepararme. Aparte de la actualización técnica que se hizo en Singapur, hemos dedicado tiempo al desarrollo del equipo, a la identidad del equipo, al nuevo logotipo, etc. El comienzo ha sido exitoso para mí. El comienzo ha sido un éxito para mí.

La confirmación por parte de los accionistas Mateschitz Jr. y Yoovidhya de que el equipo no está en venta también debe haber tenido un efecto tranquilizador?

Fue enormemente importante en la fase de consolidación, sobre todo para los nerviosos empleados. Este compromiso fue muy significativo. Somos parte integrante de la familia.

¿Está previsto o es posible un aumento del presupuesto que incluya más personal para 2024?

Los grandes equipos tienen que ahorrar para no sobrepasar el límite presupuestario. Nosotros tenemos la ventaja, por así decirlo, de disponer de un margen de maniobra, ya que nuestras estructuras son más reducidas. Ya se ha pensado en incorporar nuevo personal técnico, sobre todo en los ámbitos de la aerodinámica, el rendimiento de los vehículos y la estrategia. La atención se centrará probablemente en Inglaterra, porque allí es donde está la mayoría de la gente con conocimientos de Fórmula 1. Sin duda habrá inversiones allí. Sin duda habrá inversiones allí. Queremos aumentar el presupuesto de tres maneras: a través de Red Bull como empresa matriz, a través de los premios en metálico si conseguimos posicionarnos aún mejor esta vez y, por supuesto, a través de nuevos patrocinadores.

¿Cuál será el tope presupuestario en 2024?

Después de los 138 millones de dólares de este año, espero un aumento significativo por razones de inflación, hasta superar los 140 millones según las previsiones internacionales de inflación.

Laurent Mekies, el director deportivo que pasó de Ferrari a AlphaTauri, ¿no puede participar todavía?

No, empieza en enero de 2024. Tendremos una relación muy abierta y queremos cultivar un nuevo estilo.

¿Cómo se llamará AlphaTauri a partir de 2024?

De momento no puedo revelar mucho, pero está claro que nos basaremos en la marca matriz Red Bull. El nuevo nombre y el logotipo ya están decididos. Se está planeando el anuncio. Tengo que aclarar que AlphaTauri seguirá siendo una marca de moda, pero su futura participación en la Fórmula 1 todavía se está aclarando.

¿Hay algo de cierto en los rumores sobre un vínculo con la marca de moda Hugo Boss?

Hugo Boss anunció que quería implicarse más en la Fórmula 1. Como resultado, varios equipos llamaron a su puerta. Como resultado, varios equipos llamaron a la puerta, no sólo Aston Martin y nosotros. Con nuestro nuevo comienzo comunicado, se nos han abierto muchas puertas. Somos muy optimistas en cuanto a tener nuevos socios. Con toda prudencia, los augurios económicos son buenos.

Sobre los pilotos. Liam Lawson, que llegó abruptamente para debutar en competición, debe de haberlo hecho bien... ¿Y Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda y los jóvenes de Fórmula 2?

Puedo confirmar que Liam hizo un trabajo estupendo. Está trabajando brillantemente con los ingenieros. Está previsto que termine la Super Fórmula en Japón (a finales de octubre, nótese), donde actualmente es segundo. Esperamos que Daniel esté listo para Qatar a principios de octubre, como muy tarde en Austin. Soy prudentemente optimista al respecto. Tenemos una idea clara para 2024, la decisión se tomará en los próximos días". En México, el piloto de Fórmula 2 Isack Hadjar disputará los primeros entrenamientos libres. También sería nuestro sustituto en México porque Liam está pilotando en Japón. Además, tras el problema de Monza, es probable que se cambie el motor de Yuki antes de esta carrera.