Peter Bayer (AlphaTauri) : "Optimiste avec prudence".

Depuis le GP d'Autriche, le Vorarlbergois Peter Bayer est le nouveau CEO de la Scuderia AlphaTauri. L'ancien secrétaire général de la FIA pour le sport doit réorienter la deuxième équipe Red Bull et la préparer pour l'avenir.

Dans un entretien avec SPEEDWEEK.com, Bayer a expliqué ce que l'Autrichien a réalisé jusqu'à présent et comment les choses vont évoluer au sein de l'équipe sœur de la troupe championne du monde Red Bull Racing.

Comment t'es-tu adapté à l'équipe, comment s'est passé le changement de côté, de régulateur à compétiteur ?

Cela a été très facile pour moi, car Franz (le chef d'équipe à long terme Tost, ndlr) m'a ouvert les portes et m'a emmené à tous les rendez-vous. Je suis même assis dans son bureau. (sourire) Nous vivons pour ainsi dire en symbiose et j'essaie de ne pas lui taper sur les nerfs. De plus, nous avons un soutien formidable de Salzbourg de la part d'Oliver Mintzlaff, de son équipe, des actionnaires et bien sûr de Red Bull Racing.

Comment les choses vont-elles évoluer ?

Nous avons déjà beaucoup progressé en peu de temps. Je me concentre clairement sur 2024, j'ai donc eu les mains libres pour me préparer. Outre la mise à jour technique apportée à Singapour, nous avons consacré du temps au développement de l'équipe, à l'identité de l'équipe, au nouveau logo, etc. Pour moi, le démarrage est réussi.

La confirmation par les actionnaires Mateschitz jun. et Yoovidhya que l'équipe n'est pas à vendre a dû avoir un effet rassurant ?

C'était extrêmement important dans la phase de consolidation, surtout pour les collaborateurs qui étaient nerveux. Cette profession de foi était très significative. Nous faisons partie de la famille à part entière.

Une augmentation du budget et du personnel est-elle prévue ou possible pour 2024 ?

Les grandes équipes doivent économiser pour rester sous la limite budgétaire. Là, nous avons pour ainsi dire l'avantage d'avoir encore une marge de manœuvre, car nous avons des structures plus légères. On a déjà pensé à faire venir de nouveaux collaborateurs dans le domaine technique, surtout dans les domaines de l'aérodynamique, de la performance des véhicules et de la stratégie. L'accent sera probablement mis sur l'Angleterre, car c'est là que se trouvent la plupart des personnes de haut niveau ayant un savoir-faire en Formule 1. C'est là qu'il y aura certainement des investissements. Nous voulons augmenter le budget de trois manières : par Red Bull en tant que maison mère, par le prize money si nous pouvons nous positionner encore mieux cette fois-ci, et bien sûr par de nouveaux sponsors.

Où se situera le plafond budgétaire en 2024 ?

Après les 138 millions de dollars de cette année, je m'attends à une nette augmentation pour des raisons d'inflation, donc à clairement plus de 140 millions selon les prévisions d'inflation internationales.

Le directeur sportif Laurent Mekies, qui a quitté Ferrari pour AlphaTauri, ne peut pas encore s'impliquer ?

Non, il commencera en janvier 2024. Nous aurons une relation très ouverte et voulons cultiver un nouveau style.

Quel sera le nom d'AlphaTauri à partir de 2024 ?

Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que nous nous inspirerons clairement de la marque mère Red Bull. Le nouveau nom et le nouveau logo sont prêts. L'annonce est en cours de planification. Je dois préciser qu'AlphaTauri restera une marque de mode, mais que son engagement dans la Formule 1 est encore à l'étude.

Y a-t-il du vrai dans les rumeurs de lien avec la marque de mode Hugo Boss ?

Hugo Boss a annoncé qu'elle souhaitait s'impliquer davantage dans la Formule 1. Plusieurs équipes ont alors frappé à leur porte, pas seulement Aston Martin et nous. Avec le nouveau départ que nous avons communiqué, de nombreuses portes se sont ouvertes pour nous. Nous sommes très optimistes quant à la possibilité d'avoir de nouveaux partenaires. Avec toute la prudence qui s'impose, les signes économiques sont bons.

Concernant les coureurs. Liam Lawson, qui a fait ses débuts en course de manière abrupte, a dû bien se débrouiller ? Qu'en est-il de Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda et des jeunes talents de la Formule 2 ?

Je peux confirmer que Liam a fait un super boulot. Il travaille remarquablement bien avec les ingénieurs. Il devrait terminer la Super Formula au Japon (fin octobre, ndlr), où il est actuellement deuxième. Nous espérons que Daniel sera prêt pour le Qatar début octobre, au plus tard à Austin. Je suis prudemment optimiste à ce sujet. Pour 2024, nous avons une idée claire, la décision sera prise dans les prochains jours. Au Mexique, le pilote de Formule 2 Isack Hadjar participera à la première séance d'essais libres. Il sera aussi notre remplaçant au Mexique, car Liam sera au Japon. En outre, après le problème de Monza, le moteur de Yuki sera probablement changé avant cette course.