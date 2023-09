Peter Bayer (AlphaTauri): "Cautamente ottimista".

Dal GP d'Austria, Peter Bayer, originario del Vorarlberg, è il nuovo CEO della Scuderia AlphaTauri. L'ex Segretario Generale della FIA per lo Sport deve riallineare il secondo team Red Bull e renderlo adatto al futuro.

In un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com, Bayer ha spiegato quali sono i risultati raggiunti finora dall'austriaco e come proseguiranno le attività della scuderia gemella del team campione del mondo Red Bull Racing.

Come si è ambientato nella squadra, come è stato il passaggio da regolatore a concorrente?

È stato molto facile per me perché Franz (il capo della squadra di lunga data, Tost, ndr) mi ha aperto la porta e mi ha accompagnato a tutti gli appuntamenti. Mi sono persino seduto nel suo ufficio. (Sorride) Viviamo in simbiosi, per così dire, e cerco di non fargli saltare i nervi. Inoltre, abbiamo un grande sostegno da Salisburgo, da Oliver Mintzlaff, dal suo team, dagli azionisti e, naturalmente, dalla Red Bull Racing.

Cosa succederà in futuro?

Abbiamo già fatto molti progressi in poco tempo. Il mio obiettivo è chiaramente il 2024, quindi ho avuto mano libera per prepararmi. Oltre all'aggiornamento tecnico apportato a Singapore, abbiamo dedicato del tempo allo sviluppo della squadra, alla sua identità, al nuovo logo e così via. L'inizio è stato positivo per me.

La conferma da parte degli azionisti Mateschitz Jr. e Yoovidhya che la squadra non è in vendita deve aver avuto un effetto calmante?

È stato molto importante nella fase di consolidamento, soprattutto per i dipendenti nervosi. Questo impegno è stato molto significativo. Siamo parte integrante della famiglia.

Per il 2024 è previsto o possibile un aumento del budget che comprenda più personale?

Le grandi squadre devono risparmiare per rimanere sotto il limite del budget. Noi abbiamo il vantaggio, per così dire, di avere ancora spazio di manovra perché abbiamo strutture più snelle. Si è già pensato di inserire nuovo personale tecnico, soprattutto nei settori dell'aerodinamica, delle prestazioni dei veicoli e della strategia. L'attenzione si concentrerà probabilmente in Inghilterra, perché è lì che si trova la maggior parte delle persone di alto livello con un know-how da Formula 1. Ci saranno sicuramente degli investimenti lì. Ci saranno sicuramente degli investimenti. Vogliamo aumentare il budget in tre modi: attraverso la Red Bull come casa madre, attraverso il montepremi se riusciremo a posizionarci ancora meglio questa volta e, naturalmente, attraverso nuovi sponsor.

Dove sarà il budget massimo nel 2024?

Dopo i 138 milioni di dollari di quest'anno, mi aspetto un aumento significativo per motivi di inflazione, fino a superare i 140 milioni secondo le previsioni internazionali.

Laurent Mekies, il direttore sportivo che è passato dalla Ferrari all'AlfaTauri, non può ancora essere coinvolto?

No, inizierà a gennaio 2024. Avremo un rapporto molto aperto e vogliamo coltivare un nuovo stile.

Come si chiamerà AlphaTauri dal 2024?

Al momento posso rivelare solo poche cose, ma è chiaro che ci baseremo sul marchio madre Red Bull. Il nuovo nome e il logo sono stati decisi. L'annuncio è in fase di pianificazione. Devo precisare che AlphaTauri rimarrà un marchio di moda, ma il suo ulteriore coinvolgimento nella Formula 1 è ancora in fase di chiarimento.

Sono vere le voci di un legame con il marchio di moda Hugo Boss?

Hugo Boss ha annunciato di voler essere maggiormente coinvolto in Formula 1. Di conseguenza, diversi team sono venuti a bussare, non solo Aston Martin e noi. Con il nuovo inizio comunicato, si sono aperte molte porte per noi. Siamo molto ottimisti sulla possibilità di avere nuovi partner. Con la dovuta cautela, gli auspici economici sono buoni.

Per quanto riguarda i piloti. Liam Lawson, arrivato all'improvviso per fare il suo debutto nelle corse, avrà fatto bene? E Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e i giovani della Formula 2?

Posso confermare che Liam ha fatto un ottimo lavoro. Sta lavorando benissimo con gli ingegneri. Dovrebbe concludere la Super Formula in Giappone (a fine ottobre, ndr), dove attualmente è secondo. Speriamo che Daniel sia pronto per il Qatar all'inizio di ottobre, al più tardi ad Austin. Sono cautamente ottimista al riguardo. Abbiamo un'idea chiara per il 2024, la decisione sarà presa nei prossimi giorni. In Messico, il pilota di Formula 2 Isack Hadjar disputerà le prime prove libere. Sarà anche il nostro sostituto in Messico perché Liam guiderà in Giappone. Inoltre, dopo il problema di Monza, il motore di Yuki sarà probabilmente cambiato prima di questa gara.