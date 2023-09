Peter Bayer (AlphaTauri): "Cautelosamente otimista".

Desde o GP da Áustria, Peter Bayer, de Vorarlberg, assumiu o cargo de novo Diretor-Geral da Scuderia AlphaTauri. O antigo Secretário-Geral da FIA para o Desporto tem como missão realinhar a segunda equipa da Red Bull e prepará-la para o futuro.

Em entrevista ao SPEEDWEEK.com, Bayer explicou o que o austríaco conseguiu até agora e como as coisas vão continuar na equipa irmã da equipa campeã do mundo Red Bull Racing.

Como é que se adaptou à equipa, como foi a mudança de lado, de regulador para concorrente?

Foi muito fácil para mim porque o Franz (chefe de equipa de longa data, Tost, nota) abriu-me a porta e levou-me a todos os compromissos. Até me sentei no gabinete dele. (sorri) Vivemos em simbiose, por assim dizer, e eu tento não o enervar. Além disso, temos um grande apoio de Salzburgo, de Oliver Mintzlaff, da sua equipa, dos accionistas e, claro, da Red Bull Racing.

O que é que vai acontecer a seguir?

Já fizemos muitos progressos num curto espaço de tempo. A minha atenção está claramente centrada em 2024, pelo que tive liberdade para me preparar. Para além da atualização técnica que foi apresentada em Singapura, dedicámos tempo ao desenvolvimento da equipa, à identidade da equipa, ao novo logótipo, etc. O início foi um sucesso para mim. O arranque foi um sucesso para mim.

A confirmação dos accionistas Mateschitz Jr. e Yoovidhya de que a equipa não está à venda também deve ter tido um efeito calmante?

Foi extremamente importante na fase de consolidação, especialmente para os funcionários nervosos. Este compromisso foi muito significativo. Somos uma parte integrante da família.

Está previsto ou é possível um aumento do orçamento, incluindo mais pessoal, para 2024?

As grandes equipas têm de poupar para se manterem abaixo do limite orçamental. Nós temos a vantagem, por assim dizer, de ainda ter margem de manobra, porque temos estruturas mais enxutas. Já se pensou em trazer novos técnicos, especialmente nas áreas de aerodinâmica, desempenho do veículo e estratégia. O foco será provavelmente em Inglaterra, porque é lá que está a maioria das pessoas de topo com conhecimentos de Fórmula 1. Haverá certamente investimentos nessa região. Queremos aumentar o orçamento de três formas - através da Red Bull como empresa-mãe, através do prize money se conseguirmos posicionar-nos ainda melhor desta vez e, claro, através de novos patrocinadores.

Qual será o limite orçamental em 2024?

Depois dos 138 milhões de dólares deste ano, espero um aumento significativo por razões de inflação, ou seja, bem acima dos 140 milhões de acordo com as previsões internacionais de inflação.

Laurent Mekies, o diretor desportivo que mudou da Ferrari para a AlphaTauri, ainda não pode participar?

Não, ele começa em janeiro de 2024. Teremos uma relação muito aberta e queremos cultivar um novo estilo.

Qual será o nome da AlphaTauri a partir de 2024?

De momento, não posso revelar muito, mas vamos basear-nos claramente na marca-mãe Red Bull. O novo nome e o logótipo já foram decididos. O anúncio está a ser planeado. Tenho de esclarecer que a AlphaTauri continuará a ser uma marca de moda, mas o seu futuro envolvimento na Fórmula 1 ainda está a ser clarificado.

Há alguma verdade nos rumores de uma ligação com a marca de moda Hugo Boss?

A Hugo Boss anunciou que queria envolver-se mais na Fórmula 1. Como resultado, várias equipas bateram à porta, não apenas a Aston Martin e nós. Com o nosso novo começo comunicado, muitas portas se abriram para nós. Estamos muito optimistas quanto à possibilidade de termos novos parceiros. Com toda a cautela, os presságios económicos são bons.

Sobre os pilotos. Liam Lawson, que se estreou abruptamente nas corridas, deve ter-se saído bem? E quanto a Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e os jovens da Fórmula 2?

Posso confirmar que o Liam fez um ótimo trabalho. Ele está a trabalhar de forma brilhante com os engenheiros. Ele deve terminar a Super Formula no Japão (final de outubro, note-se), onde é atualmente segundo. Esperamos que o Daniel esteja pronto para o Qatar no início de outubro, o mais tardar em Austin. Estou cautelosamente otimista em relação a isso. Temos uma ideia clara para 2024, a decisão será tomada nos próximos dias. No México, o piloto de Fórmula 2 Isack Hadjar disputará o primeiro treino livre. Ele também será o nosso substituto no México porque o Liam está a conduzir no Japão. Para além disso, depois do problema em Monza, o motor do Yuki será provavelmente mudado antes desta corrida.