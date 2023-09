Red Bull Racing : Pas de défaite avant la fin de la saison ?

Les 14 premiers Grands Prix de la saison actuelle ont tous été remportés par un pilote de l'équipe Red Bull Racing. En Arabie saoudite et en Azerbaïdjan, Sergio Pérez a franchi la ligne d'arrivée en première position, les autres victoires ayant été remportées par Max Verstappen. La course de nuit à Singapour a marqué un tournant, puisque le Néerlandais et le Mexicain ont dû se contenter des 5e et 8e places. La course a été remportée par la star de Ferrari Carlos Sainz.

L'Espagnol ne s'attend toutefois pas à d'autres victoires cette année. Il a déclaré à propos de son triomphe : "Bien sûr, cela me remplit de fierté que l'équipe et moi ayons été en mesure de remporter la victoire. Car Red Bull Racing était à un tel niveau qu'il semblait parfois impossible de les battre".

"C'était évidemment super de renverser la vapeur à Singapour, et de cette manière en plus - ça fait du bien. Mais je ne serais pas surpris que Red Bull Racing remporte à nouveau les autres courses de cette année", ajoute le pilote de 29 ans.

Sainz sait que son équipe doit encore faire des progrès. "La voiture n'est pas encore aussi bonne dans certains domaines que dans d'autres. Sur certains circuits comme Monza ou Singapour, elle s'en est bien sortie, mais sur d'autres comme Silverstone ou Zandvoort, elle était vraiment difficile à piloter. C'est toujours délicat de trouver un bon set-up et nous continuons à travailler dur pour obtenir les bons réglages, ce que nous n'avons probablement pas encore réussi à faire".

C'est pourquoi il continue d'essayer beaucoup de choses lors des différents week-ends de course, et le récent succès lui donne raison, a souligné le pilote de course madrilène. "Nous sommes toujours capables de trouver de petites améliorations au niveau du rythme", a-t-il expliqué fièrement.

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5