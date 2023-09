Red Bull Racing: nessuna sconfitta fino alla fine della stagione?

I primi 14 Gran Premi della stagione in corso sono stati vinti ciascuno da un pilota del team Red Bull Racing. In Arabia Saudita e in Azerbaigian, Sergio Pérez ha tagliato il traguardo per primo, mentre Max Verstappen ha conquistato le altre vittorie. La gara notturna di Singapore ha rappresentato il punto di svolta, poiché l'olandese e il messicano si sono dovuti accontentare del 5° e dell'8° posto. La gara è stata vinta dalla stella della Ferrari Carlos Sainz.

Lo spagnolo, tuttavia, non si aspetta di vincere altre gare quest'anno. Riguardo al suo trionfo ha dichiarato: "Naturalmente mi riempie di orgoglio il fatto che io e la squadra siamo riusciti a conquistare la vittoria. Perché la Red Bull Racing stava correndo a un livello così alto che a volte sembrava impossibile batterli".

"Naturalmente è stato bello ribaltare la situazione a Singapore e poi in questo modo - è una bella sensazione. Ma non sarei sorpreso se la Red Bull Racing vincesse le altre gare anche quest'anno", ha aggiunto il 29enne.

Sainz sa che la sua squadra deve ancora migliorare. "La macchina non è ancora così buona in alcune aree come in altre. Su alcune piste come Monza o Singapore si è comportata bene, ma su altre come Silverstone o Zandvoort era davvero difficile da guidare. È ancora difficile trovare un buon assetto e continuiamo a lavorare duramente per ottenere il giusto set-up, che probabilmente non abbiamo ancora raggiunto".

Per questo motivo continua a fare molti tentativi in ogni weekend di gara e il recente successo gli dà ragione, ha sottolineato il pilota madrileno. "Siamo ancora in grado di trovare piccoli miglioramenti nel ritmo", ha spiegato con orgoglio.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 15 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5