Red Bull Racing: Sem derrotas até ao final da época?

Os primeiros 14 Grandes Prémios da presente temporada foram ganhos por um piloto da equipa Red Bull Racing. Na Arábia Saudita e no Azerbaijão, Sergio Pérez cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, com Max Verstappen a conquistar as restantes vitórias. A corrida nocturna de Singapura foi o ponto de viragem, com o holandês e o mexicano a terem de se contentar com o 5º e 8º lugares. A corrida foi ganha pela estrela da Ferrari, Carlos Sainz.

O espanhol, no entanto, não espera ganhar mais nenhuma corrida este ano. Sobre o seu triunfo, afirmou: "É claro que me enche de orgulho o facto de eu e a equipa termos conseguido a vitória. Porque a Red Bull Racing estava a correr a um nível tão elevado que, por vezes, parecia impossível vencê-la".

"É claro que foi ótimo virar a maré em Singapura, e depois dessa forma - é uma sensação óptima. Mas eu não ficaria surpreso se a Red Bull Racing vencesse o resto das corridas novamente este ano", acrescentou o piloto de 29 anos.

Sainz sabe que a sua equipa ainda precisa de melhorar. "O carro ainda não é tão bom em algumas áreas como noutras. Nalgumas pistas, como Monza ou Singapura, o carro comportou-se bem, mas noutras pistas, como Silverstone ou Zandvoort, foi muito difícil de conduzir. Continua a ser complicado encontrar uma boa afinação e continuamos a trabalhar arduamente para conseguir a afinação certa, o que provavelmente ainda não conseguimos".

É por isso que continua a tentar muito em cada fim de semana de corrida e o recente sucesso prova que tem razão, sublinhou o piloto de Madrid. "Ainda somos capazes de encontrar pequenas melhorias no ritmo", explicou orgulhoso.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5