Lewis Hamilton à propos de ses adversaires : "C'est beau à voir".

Lewis Hamilton a pu monter sur le podium à Singapour pour la première fois depuis sa course à domicile à Silverstone. Le septuple champion du monde a franchi la ligne d'arrivée en troisième position et s'est réjoui de sa performance sur le difficile circuit urbain. Au Japon, le vainqueur de 103 GP s'attend toutefois à un vent contraire de la part de Red Bull Racing.

En effet, grâce aux 5e et 8e places de Max Verstappen et Sergio Pérez, l'équipe championne du monde n'a certes pas pu se réjouir de plus de 14 nouveaux points au championnat du monde lors de la course de nuit. Mais sur le circuit de Suzuka, les leaders du championnat du monde s'attendent à une piste aux caractéristiques très différentes de celles du circuit routier. C'est aussi pour cette raison que Hamilton reste prudent dans ses pronostics.

Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait à un retour de Red Bull Racing, le pilote de 38 ans a déclaré : "Je pense que s'ils n'ont pas 30 secondes d'avance comme par le passé, quelque chose ne peut pas aller", et il s'est félicité : "Ils ont connu un week-end difficile la dernière fois, mais ici leur voiture devrait être phénoménale".

"Ils ont été incroyablement forts tout au long de l'année et ont pu briller sur à peu près tous les circuits", a ajouté Hamilton. C'est généralement si beau de les voir faire leurs tours ici. Toute l'équipe et les pilotes font un travail incroyable avec le package qu'ils ont. Je suis impatient de voir comment tout va se passer. J'espère bien sûr que nous serons plus proches et qu'ils ne parviendront pas à reprendre 30 secondes d'avance", a ajouté l'actuel troisième du championnat.

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5