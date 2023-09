Lewis Hamilton sugli avversari: "Bello da vedere".

La stella della Mercedes Lewis Hamilton ha chiuso davanti al campione Max Verstappen a Singapore. In Giappone, tuttavia, si aspetta un'altra forte prestazione da parte dei suoi avversari. E non risparmia elogi alla Red Bull Racing.

Lewis Hamilton è salito sul podio a Singapore per la prima volta dopo la gara di casa a Silverstone. Il sette volte campione del mondo si è piazzato al terzo posto ed è stato molto soddisfatto della sua prestazione sul difficile circuito cittadino. In Giappone, tuttavia, il 103 volte vincitore di un GP si aspetta di nuovo un vento contrario dalla Red Bull Racing.

Il team campione del mondo non ha ottenuto più di 14 punti nella gara notturna grazie al 5° posto di Max Verstappen e all'8° di Sergio Pérez. Ma sul circuito di Suzuka, i leader del mondiale possono aspettarsi una pista con caratteristiche completamente diverse rispetto al circuito cittadino. Anche per questo Hamilton rimane cauto nelle sue previsioni.

Alla domanda se credeva che la Red Bull Racing sarebbe tornata, il 38enne ha risposto: "Penso che se non saranno 30 secondi avanti come lo sono stati in passato, allora qualcosa non va bene" e ha elogiato: "Hanno avuto un weekend difficile l'ultima volta, ma qui la loro macchina dovrebbe essere fenomenale".

"Sono stati incredibilmente forti tutto l'anno e sono stati in grado di eccellere praticamente su ogni pista", ha aggiunto Hamilton. Di solito è molto bello vederli fare i loro giri qui. L'intero team e anche i piloti stanno facendo un lavoro incredibilmente buono con il pacchetto che hanno. Non vedo l'ora di vedere come andrà tutto. Naturalmente, spero che saremo più vicini e che non riusciranno a prendere di nuovo 30 secondi di vantaggio", ha aggiunto l'attuale terzo classificato del WRC.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, inclusi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5