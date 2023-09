Lewis Hamilton sobre os adversários: "É bonito de ver".

Lewis Hamilton, estrela da Mercedes, terminou à frente do campeão Max Verstappen em Singapura. No Japão, no entanto, ele espera outro forte desempenho de seus adversários. E não poupa elogios à Red Bull Racing.

Lewis Hamilton subiu ao pódio em Singapura pela primeira vez desde a sua corrida em casa, em Silverstone. O sete vezes campeão do mundo terminou em terceiro lugar e ficou satisfeito com o seu forte desempenho no exigente circuito de rua. No Japão, no entanto, o vencedor de 103 GPs está novamente à espera de mais vento contrário da Red Bull Racing.

A equipa campeã do mundo não marcou mais do que 14 pontos na corrida nocturna graças ao 5º lugar de Max Verstappen e ao 8º lugar de Sergio Pérez. Mas no circuito de Suzuka, os líderes do campeonato mundial podem esperar uma pista com características completamente diferentes do circuito de rua. Essa é outra razão pela qual Hamilton permanece cauteloso com sua previsão.

Questionado se acreditava que a Red Bull Racing iria regressar, o piloto de 38 anos disse: "Acho que se eles não vão estar 30 segundos à frente como estiveram no passado, então algo não pode estar certo." E elogiou: "Eles tiveram um fim de semana difícil da última vez, mas aqui o carro deles deve ser fenomenal."

"Eles têm sido incrivelmente fortes durante todo o ano e têm sido capazes de se destacar em praticamente todas as pistas", acrescentou Hamilton. Normalmente é muito agradável vê-los a fazer as suas voltas aqui. Toda a equipa e também os pilotos estão a fazer um trabalho incrivelmente bom com o pacote que têm. Estou entusiasmado para ver como tudo vai correr. Claro que espero que estejamos mais próximos e que eles não consigam voltar a ter 30 segundos de vantagem", acrescentou o atual terceiro classificado do WRC.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5