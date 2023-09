Charles Leclerc : "J'espère une bonne surprise".

Bien que Ferrari ait remporté la course à Singapour et qu'elle ait déjà fait une bonne performance à Monza, Charles Leclerc reste prudent quant à ses chances de succès à Suzuka.

L'équipe Ferrari a réalisé une bonne performance à Monza et à Singapour, sur deux circuits très différents. Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont classés respectivement troisième et quatrième lors de la course à domicile en Italie, tandis que l'Espagnol a remporté la course de nuit sur le circuit de Marina Bay Street et que son coéquipier de Monte-Carlo a terminé quatrième.

Leclerc ne veut toutefois pas s'attendre à une forte performance lors de la course à venir à Suzuka. Interrogé à ce sujet, le quintuple vainqueur de GP déclare : "Cette année, il est difficile de prédire la performance de chaque équipe. Car cette année, le rapport de force varie d'un circuit à l'autre. Nous ne nous attendions pas à ce que Red Bull Racing ait autant de mal à Singapour, et nous ne nous attendions pas non plus à ce que nous nous en sortions aussi bien là-bas".

"Mais j'espère que nous aurons une bonne surprise ici", ajoute le pilote de 25 ans, tout en relativisant dans la foulée : "Néanmoins, nous nous attendons à ce que Red Bull Racing soit devant et à ce qu'il y ait une lutte serrée derrière entre nous, Mercedes et McLaren. Cela a été le cas toute l'année et chaque centième de seconde compte, il est donc difficile de dire si nous serons devant ou derrière dans ce groupe de poursuivants. Mais nous ferons bien sûr de notre mieux pour être le meilleur des autres".

L'espoir vient du fait que l'équipe de Maranello comprend mieux la voiture de course GP de cette année. Leclerc dit : "Nous avons fait des progrès depuis Zandvoort, où nous avons testé des choses qui ont été utiles à toute l'équipe. C'est aussi très important dans l'optique du développement futur".

