Charles Leclerc: "Spero in una buona sorpresa".

Il team Ferrari ha ottenuto buone prestazioni a Monza e a Singapore, su due circuiti molto diversi tra loro. Nella gara di casa in Italia, Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono classificati rispettivamente al terzo e al quarto posto, mentre la gara notturna sul Marina Bay Street Circuit è stata vinta dallo spagnolo, mentre il suo compagno di squadra di Monte Carlo si è classificato quarto.

Tuttavia, Leclerc non vuole dare per scontata una forte prestazione nella prossima gara di Suzuka. Il cinque volte vincitore del GP ha risposto alla domanda: "Quest'anno è difficile prevedere le prestazioni di ogni squadra. Perché quest'anno l'equilibrio di potenza varia da pista a pista. Non ci aspettavamo che la Red Bull Racing facesse così fatica a Singapore, e non ci aspettavamo di fare così bene lì".

"Ma spero che qui avremo una bella sorpresa", aggiunge il 25enne, ma si qualifica allo stesso modo: "Tuttavia, ci aspettiamo che la Red Bull Racing sia davanti e che dietro di loro ci sia una battaglia serrata tra noi, la Mercedes e la McLaren. È stato così per tutto l'anno e ogni centesimo di secondo conta, quindi è difficile dire se finiremo davanti o dietro a questo gruppo di inseguitori. Ma certamente faremo del nostro meglio per essere i migliori".

Il fatto che la squadra di Maranello abbia una migliore comprensione del pilota GP di quest'anno lascia ben sperare. Leclerc dice: "Da Zandvoort abbiamo fatto progressi, perché lì abbiamo testato alcune cose che sono state utili per tutta la squadra. Questo è molto importante anche in termini di sviluppo futuro".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 15 dei 22 Gran Premi, compresi 3 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02 Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5