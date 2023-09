Charles Leclerc: "Espero uma boa surpresa".

A equipa Ferrari teve um bom desempenho em Monza e Singapura, em duas pistas muito diferentes. Na corrida em casa, em Itália, Carlos Sainz e Charles Leclerc terminaram em terceiro e quarto, respetivamente. A corrida nocturna no circuito de Marina Bay Street foi ganha pelo espanhol, enquanto o seu colega de equipa de Monte Carlo terminou em quarto.

No entanto, Leclerc não quer assumir um desempenho forte na próxima corrida em Suzuka. Este ano, é difícil prever o desempenho de todas as equipas. Porque este ano o equilíbrio de forças varia de pista para pista. Não esperávamos que a Red Bull Racing tivesse tantas dificuldades em Singapura, e não esperávamos ter um desempenho tão bom lá".

"Mas espero que tenhamos uma boa surpresa aqui", acrescenta o piloto de 25 anos, mas qualifica-se no mesmo fôlego: "No entanto, esperamos que a Red Bull Racing esteja na frente e que haja uma batalha renhida atrás deles entre nós, a Mercedes e a McLaren. Tem sido assim todo o ano e cada centésimo de segundo conta, por isso é difícil dizer se vamos acabar na frente ou no fundo deste grupo de perseguição. Mas é claro que vamos dar o nosso melhor para sermos os Melhores do Resto".

O facto de a equipa de Maranello ter uma melhor compreensão do piloto de GP deste ano dá esperança. Leclerc diz: "Desde Zandvoort que temos feito progressos, porque testámos algumas coisas que foram úteis para toda a equipa. Isso também é muito importante em termos de desenvolvimento futuro."

Classificação do Campeonato do Mundo (após 15 dos 22 Grandes Prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04 Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5