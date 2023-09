Max Verstappen: "Entonces no eres un verdadero fan".

Max Verstappen no piensa mucho en si su dominio es malo para el deporte. Para el holandés, una cosa es cierta: quien no aprecie el rendimiento de Red Bull Racing no es un verdadero aficionado.

Para Max Verstappen, el fin de semana de GP en Singapur no fue según lo previsto. Ya el sábado llegó el primer trago amargo para el holandés, que no pasó de la Q2. Tuvo que salir desde la undécima posición de la parrilla y predijo antes de la salida que le esperaba una carrera dura en un trazado hostil a los adelantamientos.

Sin embargo, luchó duro como de costumbre para llegar a la cabeza y, al final, la estrella de Red Bull Racing cruzó la línea de meta en quinto lugar. El hecho de que esto pusiera fin a su racha de victorias tras diez triunfos en Grandes Premios interesó tan poco al defensor del título como la cuestión de si su derrota era lo que el deporte necesitaba. Después de todo, en las últimas 26 carreras de Fórmula Uno, era sólo la segunda vez que una estrella de Red Bull Racing no subía a lo más alto del podio.

"Honestamente, no me importa en absoluto si el deporte lo necesita, fuimos derrotados muy claramente y no me importa si fue bueno para la Fórmula Uno. No creo que fuera necesariamente mala la forma en que dominamos, simplemente fuimos mejores que los demás. Si no aprecias eso, entonces no eres un verdadero fan", insistió Verstappen.

Dijo que pudo tomarse la derrota tan a la ligera porque su propia actuación no fue lo suficientemente buena. "Otros hicieron un mejor trabajo y merecieron ganar", insistió el ganador de 47 Grandes Premios. "No deberían ganar sólo porque ciertas personas digan que es aburrido cuando triunfamos".

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 15 de 22 grandes premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 puntos

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Copa de Constructores

01 Red Bull Racing 597 puntos

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5