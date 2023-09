Max Verstappen : "Alors tu n'es pas un vrai fan".

Pour Max Verstappen, le week-end du GP de Singapour ne s'est pas déroulé comme prévu. Dès le samedi, la première pilule a été amère pour le Néerlandais, qui n'a pas dépassé la Q2. Il a dû s'élancer depuis la 11e place sur la grille de départ et prédisait déjà avant le départ qu'une course difficile l'attendait sur ce circuit hostile aux dépassements.

Il s'est néanmoins battu comme d'habitude pour remonter et la star de Red Bull Racing a finalement franchi la ligne d'arrivée en cinquième position. Le fait que sa série de victoires après dix GP prenne ainsi fin n'a pas intéressé le champion en titre, pas plus que la question de savoir si sa défaite était ce dont le sport avait besoin. En effet, au cours des 26 dernières courses de Formule 1, c'est seulement la deuxième fois qu'une star de Red Bull Racing n'est pas montée sur la plus haute marche du podium.

"Très honnêtement, je ne me soucie pas du tout de savoir si le sport a besoin de cela, nous avons été battus très nettement et je ne me préoccupe pas de savoir si c'était bon pour la Formule 1. Je ne pense pas que la façon dont nous avons dominé était nécessairement mauvaise, nous étions simplement meilleurs que tous les autres. Si vous n'appréciez pas cela, alors vous n'êtes pas un vrai fan", a souligné Verstappen.

Selon lui, s'il a pu accepter la défaite aussi facilement, c'est parce que sa propre performance n'était pas assez bonne. "D'autres ont fait un meilleur travail et méritaient la victoire", a souligné le 47 fois vainqueur d'un GP. "Ils ne devraient pas gagner parce que certaines personnes disent que c'est ennuyeux quand nous triomphons".

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5