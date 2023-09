Max Verstappen: "Allora non sei un vero tifoso".

Max Verstappen non si chiede se il suo dominio sia un male per lo sport. Per l'olandese, una cosa è certa: chi non apprezza le prestazioni della Red Bull Racing non è un vero fan.

Per Max Verstappen, il weekend del GP di Singapore non è andato secondo i piani. Già sabato c'è stato il primo boccone amaro per l'olandese, che non ha superato la Q2. Ha dovuto partire dall'11° posto in griglia e prima della partenza aveva previsto che lo attendeva una gara difficile su una pista ostile ai sorpassi.

Tuttavia, ha lottato duramente come al solito per arrivare in testa e alla fine la stella della Red Bull Racing ha tagliato il traguardo in quinta posizione. Il fatto che questo abbia posto fine alla sua striscia di vittorie dopo dieci GP ha interessato il campione in carica quanto la domanda se la sua sconfitta fosse ciò di cui lo sport aveva bisogno. Dopo tutto, nelle ultime 26 gare di Formula Uno, era solo la seconda volta che una stella della Red Bull Racing non saliva sul podio più alto.

"Onestamente, non mi interessa affatto se lo sport ne ha bisogno, siamo stati battuti molto chiaramente e non mi interessa se è stato un bene per la Formula Uno. Non credo che sia stato necessariamente negativo il modo in cui abbiamo dominato, siamo stati semplicemente migliori di tutti gli altri. Se non lo apprezzi, allora non sei un vero fan", ha insistito Verstappen.

Ha detto di essere riuscito a prendere la sconfitta con tanta leggerezza perché la sua prestazione non è stata abbastanza buona. "Altri hanno fatto un lavoro migliore e hanno meritato di vincere", ha insistito il 47 volte vincitore di un GP. "Non dovrebbero vincere solo perché certe persone dicono che è noioso quando trionfiamo".

Classifica del campionato del mondo (dopo 15 gran premi su 22, compresi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5