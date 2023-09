Max Verstappen: "Então não és um verdadeiro fã".

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Para Max Verstappen, o fim de semana do GP de Singapura não correu como planeado. Já no sábado, o holandês sentiu o primeiro amargo de boca, pois não passou da Q2. Teve de arrancar do 11º lugar da grelha e previu, antes da partida, que lhe esperava uma corrida difícil numa pista hostil às ultrapassagens.

No entanto, lutou arduamente, como de costume, para chegar à frente e, no final, a estrela da Red Bull Racing cruzou a linha de chegada em quinto lugar. O facto de a sua série de vitórias ter terminado após dez triunfos em GPs interessou tão pouco ao atual campeão como a questão de saber se a sua derrota era o que o desporto precisava. Afinal de contas, nas últimas 26 corridas de Fórmula 1, foi apenas a segunda vez que uma estrela da Red Bull Racing não subiu ao pódio mais alto.

"Honestamente, não me interessa se o desporto precisa disso, fomos derrotados muito claramente e não me interessa se foi bom para a Fórmula Um. Não acho que tenha sido necessariamente mau a forma como dominámos, apenas fomos melhores do que todos os outros. Se não apreciares isso, então não és um verdadeiro fã", insistiu Verstappen.

Ele disse que foi capaz de levar a derrota tão levemente porque seu próprio desempenho não foi bom o suficiente. "Outros fizeram um trabalho melhor e mereciam vencer", insistiu o vencedor de 47 GPs. "Eles não deveriam ganhar só porque certas pessoas dizem que é chato quando triunfamos".

Classificação do campeonato do mundo (após 15 dos 22 grandes prémios, incluindo 3 dos 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 374 pontos

02 Pérez 223

02 Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06 Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10º Gasly 45

11º Piastri 42

12º Ocon 36

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22. ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 597 pontos

02 Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5