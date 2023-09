Nico Hülkenberg sobre Suzuka: "Lo primero en mi lista".

La última salida en el circuito de Suzuka fue inicialmente bien para Nico Hülkenberg. El alemán, que entonces aún estaba al servicio del equipo Renault, terminó décimo, pero diez días después de la carrera fue descalificado porque su equipo utilizó un sistema de equilibrado de frenos que se consideró ilegal. "Eso no fue muy bien aquí la última vez", recuerda.

No obstante, la pista japonesa goza de gran prestigio en la prefectura de Mie. Hülkenberg se entusiasma: "Es un lugar genial y una pista divertida. Está en lo alto de la lista de mis circuitos favoritos. Aquí siempre es emocionante y también es agradable pasar unos días". También estuvo en Tokio antes de viajar a Suzuka.

"Creo que estuvimos todos, pero aún así no vi muchas caras conocidas de la Fórmula Uno. No hay mucho tiempo entre carreras, pero Tokio siempre merece un viaje", comentó el residente de Emmerich, que no espera un partido fácil de cara a la carrera: "La semana pasada tuvimos uno de nuestros fines de semana de carrera más fuertes en Singapur, aquí nos espera una pista de características completamente diferentes y creo que será un reto para nosotros."

Preguntado por la receta del éxito para marcar una buena vuelta en Suzuka, Hülkenberg describió: "Aquí hay que ser rápido y enlazar bien los diferentes sectores. Un buen equilibrio del coche es importante porque aquí hay muchos cambios de dirección. Es una pista rápida y fluida y supongo que al final se trata de cuánto agarre puedes encontrar".

