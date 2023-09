Nico Hülkenberg à propos de Suzuka : "En haut de ma liste".

La dernière sortie sur le circuit de Suzuka s'est d'abord déroulée de manière satisfaisante pour Nico Hülkenberg. L'Allemand, qui était alors au service de l'équipe Renault, avait terminé dixième, mais dix jours après la course, il avait été disqualifié parce que son équipe avait utilisé un système d'équilibrage des freins jugé illégal. "Cela ne s'est pas très bien passé la dernière fois ici", se souvient-il.

Pourtant, le circuit japonais est très apprécié dans la préfecture de Mie. Hülkenberg s'enthousiasme : "C'est un endroit cool et un circuit amusant. Il est en tête de la liste de mes circuits préférés. C'est toujours excitant ici et c'est aussi agréable d'y passer quelques jours". Il a également révélé qu'il avait passé du temps à Tokyo avant de se rendre à Suzuka.

"Je pense que nous étions tous là, mais je n'ai pas vu beaucoup de visages connus de la Formule 1. Il reste peu de temps entre les courses, mais Tokyo vaut toujours le déplacement", a commenté le pilote d'Emmerich, qui ne s'attend pas à une partie facile en vue de la course : "La semaine dernière, nous avons eu l'un de nos week-ends de course les plus forts à Singapour, ici, c'est une toute autre caractéristique de circuit qui nous attend, et je pense que ce sera un défi pour nous".

Interrogé sur la recette du succès pour réaliser un bon tour à Suzuka, Hülkenberg a décrit : "Il faut être rapide ici et bien enchaîner les différents secteurs. Un bon équilibre de la voiture est important parce qu'il y a beaucoup de changements de direction. C'est un circuit rapide et fluide, et je suppose qu'au final, il s'agit de savoir quel niveau d'adhérence vous pouvez trouver".

