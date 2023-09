Nico Hülkenberg a Suzuka: "In cima alla mia lista".

L'ultima uscita sul circuito di Suzuka è andata inizialmente bene per Nico Hülkenberg. Il tedesco, che all'epoca era ancora al servizio del team Renault, si classificò decimo, ma dieci giorni dopo la gara fu squalificato perché il suo team utilizzava un sistema di bilanciamento dei freni ritenuto illegale. "L'ultima volta non è andata molto bene qui", ricorda.

Tuttavia, il tracciato giapponese è molto apprezzato nella prefettura di Mie. Hülkenberg è entusiasta: "È un posto fantastico e una pista divertente. È in cima alla lista dei miei circuiti preferiti. Qui è sempre emozionante ed è anche bello passare qualche giorno qui". Ha anche trascorso del tempo a Tokyo prima della trasferta a Suzuka e ha rivelato.

"Credo che fossimo tutti lì, ma non ho visto molti volti noti della Formula Uno. Non c'è molto tempo tra una gara e l'altra, ma Tokyo vale sempre la pena di essere visitata", ha commentato il residente di Emmerich, che non si aspetta una partita facile in vista della gara: "La scorsa settimana abbiamo avuto uno dei nostri weekend di gara più forti a Singapore, qui possiamo aspettarci una caratteristica della pista completamente diversa e penso che sarà una sfida per noi".

Alla domanda su quale sia la ricetta per ottenere un buon giro a Suzuka, Hülkenberg ha risposto: "Qui bisogna essere veloci e collegare bene i diversi settori. Un buon bilanciamento della vettura è importante perché qui ci sono molti cambi di direzione. È una pista veloce e fluida e credo che alla fine dipenda da quanta aderenza riesci a trovare".

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 15 Gran Premi su 22, di cui 3 su 6 sprint).

Piloti

01 Verstappen 374 punti

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05 Sainz 142

06. Leclerc 123

07 Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10° Gasly 45

11° Piastri 42

12° Ocon 36

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 597 punti

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5