Fernando Alonso : "Pas du tout frustré".

La saison 2023 a commencé mieux que prévu pour Fernando Alonso. Le double champion du monde est passé d'Alpine à Aston Martin et a réussi à monter huit fois sur le podium lors des huit premières courses. Depuis, il n'est plus monté qu'une seule fois sur le podium : A Zandvoort, il a fêté sa deuxième place et s'est assuré le point supplémentaire pour le meilleur tour en course.

Mais dans le rapport de force, l'équipe de Silverstone n'est plus le premier poursuivant de Red Bull Racing, comme le sait aussi l'ambitieux Asturien. "Au début de l'année, nous avions une voiture rapide, mais nous avons dit dès le début qu'il serait difficile de rivaliser avec nos principaux adversaires pendant l'année", a-t-il déclaré.

"Car il s'agit de grandes organisations et d'équipes de pointe. Il fallait donc s'attendre à ce que Ferrari et Mercedes trouvent notre rythme et puissent même nous dépasser", a ajouté l'homme de 42 ans, qui a également énuméré : "Pour Mercedes, il n'a pas fallu trop longtemps pour qu'ils nous rattrapent, pour Ferrari, cela a pris un peu plus de temps et McLaren est maintenant aussi très fort. Nous devons accepter qu'en dehors de la piste, nous devons progresser dans le développement".

Mais ce n'est pas frustrant, assure Alonso. "Je ne suis pas du tout frustré. Je suis très content du projet et même lors des courses difficiles comme Singapour ou Monza, toutes nos réunions sont très productives", a-t-il souligné.

Classement au championnat du monde (après 15 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 374 points

02. Pérez 223

02. Hamilton 180

04. Alonso 170

05. Sainz 142

06. Leclerc 123

07. Russell 109

08. Norris 97

09. Stroll 47

10. Gasly 45

11. Piastri 42

12. Ocon 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 597 points

02. Mercedes 289

03. Ferrari 265

04. Aston Martin 217

05. McLaren 139

06. Alpine 81

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5